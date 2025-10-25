S-a aflat cine e "sifonul" lui Gigi Becali din vestiarul echipei FCSB

Gigi Becali se bazează pe un jucător de la FCSB să afle amănunte din interior, a dezvăluit Giovanni Becali.

Invitat la Fanatik, Giovanni Becali, fostul impresar al lui Tănase, a dezvăluit că fotbalistul ar fi fost poreclit „sifonul lui Gigi” chiar de colegii săi de la FCSB.

„Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Olaru e prieten cu Tănase, au crescut împreună.

Bine, Tănase a avut și legătura asta mai... apropiată cu Gigi. Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi, înțelegi? Așa îi zic probabil colegii. Și Gigi culege informații importante de la el. Mai multe de la el decât de la MM!”, a spus Giovanni Becali.

„Face cruce de cinci ori când știe că e pe cameră!”

Giovanni Becali a făcut și o observație ironică despre obiceiurile lui Tănase dinaintea meciurilor, acuzându-l de exces de teatralitate:

„Tănase va deveni antrenor, e clar. N-ai văzut de câte ori face crucea? Ca fotbalist, o faci o dată, din credință. Dar el, când știe că e camera pe el, o face de 4-5 ori! Eu m-aș jena, sincer.”

Ads