S-a aflat cine e "sifonul" lui Gigi Becali din vestiarul echipei FCSB

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 25 Octombrie 2025, ora 09:37
350 citiri
S-a aflat cine e "sifonul" lui Gigi Becali din vestiarul echipei FCSB
Gigi Becali FOTO Hepta

Gigi Becali se bazează pe un jucător de la FCSB să afle amănunte din interior, a dezvăluit Giovanni Becali.

Invitat la Fanatik, Giovanni Becali, fostul impresar al lui Tănase, a dezvăluit că fotbalistul ar fi fost poreclit „sifonul lui Gigi” chiar de colegii săi de la FCSB.

„Eu cred că sunt niște șoapte care ajung la urechile lui Gigi și nu știu dacă sunt adevărate. Olaru e prieten cu Tănase, au crescut împreună.

Bine, Tănase a avut și legătura asta mai... apropiată cu Gigi. Toată lumea îi zice sifonul lui Gigi, înțelegi? Așa îi zic probabil colegii. Și Gigi culege informații importante de la el. Mai multe de la el decât de la MM!”, a spus Giovanni Becali.

„Face cruce de cinci ori când știe că e pe cameră!”

Giovanni Becali a făcut și o observație ironică despre obiceiurile lui Tănase dinaintea meciurilor, acuzându-l de exces de teatralitate:

„Tănase va deveni antrenor, e clar. N-ai văzut de câte ori face crucea? Ca fotbalist, o faci o dată, din credință. Dar el, când știe că e camera pe el, o face de 4-5 ori! Eu m-aș jena, sincer.”

„Ți-am dat salariu mare ca prostul și s-ar putea să mori aici”. Becali l-a făcut praf, după meciul cu Bologna
„Ți-am dat salariu mare ca prostul și s-ar putea să mori aici”. Becali l-a făcut praf, după meciul cu Bologna
FCSB a pierdut duelul cu Bologna, din Europa League și are o singură victorie în trei meciuri jucate în competiție. Campioana României va juca următorul meci cu Basel, în Elveția. După...
Gigi Becali a dat ordin după ce-a văzut în FCSB - Bologna: ”Toți trei pe bancă, gata!"
Gigi Becali a dat ordin după ce-a văzut în FCSB - Bologna: ”Toți trei pe bancă, gata!"
FCSB a fost învinsă de echipa italiană Bologna cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Națională din București, în etapa a treia a competiției de fotbal Europa League. Bologna s-a...
#Gigi Becali, #florin tanase, #FCSB, #Mihai Stoica , #FCSB
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cristi Chivu a auzit ce a spus un italian si nu l-a mai lasat sa termine propozitia: "Eu sunt roman"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Neverosimil! Cum l-ar porecli colegii de la FCSB pe Florin Tanase: "Toata lumea ii zice"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristi Chivu a întrerupt imediat un jurnalist italian: „Eu sunt român și sunt mândru de asta!”
  2. După scandalul de la Craiova, Ștefan Baiaram a vrut să-i returneze lui Mirel Rădoi ceasul de 18.000 de euro primit cadou!
  3. S-a aflat cine e "sifonul" lui Gigi Becali din vestiarul echipei FCSB
  4. "Bombă" în Italia: Chivu poate trece pe primul loc după surpriza serii în Serie A
  5. S-a terminat FC Argeș - Dinamo. Două goluri au decis meciul
  6. Poliția din Spania a rezolvat "afacerea menajera", avându-l ca victimă pe Iker Casillas
  7. ”Și cei arestați au voie să vorbească!” Reacție dură a unui antrenor din Superliga
  8. Încă o victimă! Cui i-a mai luat puncte Csikszereda
  9. Mutu, reacție explozivă la adresa lui Zenga: „Taci, mă! Ai vorbit cu rasism și superioritate”
  10. Cutremurător. Cum s-a comportat șahistul de 29 de ani în penultima noapte a vieții: ”Trebuie să te duci la culcare, omule!” VIDEO