Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 20:56
Gigi Becali a găsit fotbalistul pe care îl aștepta de ani și ani: "O să dau lovitura cu el"
Gigi Becali. Foto: hepta

Alexandru Stoian (17 ani), atacantul celor de la FCSB, a fost una dintre revelațiile meciului din Cupa României, câștigat de campioana României cu 3-1 pe terenul Gloriei Bistrița. Deși a jucat doar 25 de minute, tânărul a atras toate privirile — și la final a fost remarcat de patronul Gigi Becali.

Intrat pe teren în minutul 65, în locul accidentatului David Miculescu, Stoian a închis tabela în minutul 90, după o demarcare inteligentă.

”Va fi fotbalist! Asta-i spuneam și lui MM: Mai știi, poate e ăsta jucătorul ăla pe care-l așteptăm de ani și ani. Mi-a zis și Tănase: Eu vă spun un lucru, ăla are momente când e mai bun decât mine!. Cum e mai bun ca tine?. Păi, e fotbalist mai bun! Are momente.

Are talent, are sclipiri. Nu mai fac cum făceam până acum, mai lasă-l puțin. Și eu așa cred (n.r.- că e perla din lotul FCSB-ului). O să vezi, nu-ți spun strategia. I-am pus 30 de milioane clauză”, a declarat Gigi Becali, potrivit Fanatik.

