Atacantul nigerian Kehinde Fatai (35 de ani), care a revenit recent în fotbalul românesc, la CS Afumați, a dezvăluit că a fost la un pas de a se transfera la FCSB, echipă pe care a refuzat-o din cauza lui Gigi Becali.

Fost jucător la Astra Giurgiu, Kehinde Fatai a fost remarcat de Gigi Becali în 2011, însă transferul la FCSB nu s-a mai făcut din cauza unor declarații date de finanțatorul campioanei României.

”Da, m-a sunat. Dar m-a jignit. El mă voia, dar a zis ceva foarte urât. Domnul Niculae mi-a spus, apoi am văzut și eu la televizor.

Ceva că vrea să mă ia, că îi place de mine, doar că sunt cu femeile. În 2011. El a vrut atunci, doar că m-a jignit.

Am zis că n-o să joc la el niciodată. N-am cum, pentru că nu-mi place. Îmi place de Becali omul, dar nu să joc unde e el patron.

Toată lumea vrea să joace la FCSB, ăsta e fotbalul adevărat, să joci în competițiile europene. Dacă nu m-ar fi jignjit, m-aș fi dus", a spus Fatai, la DigiSport.

