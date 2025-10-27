Gigi Becali și George Simion, împăcare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Declarații savuroase date de patronul FCSB

Gigi Becali și George Simion par să fi îngropat securea războiului la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, patronul FCSB demonstrându-și buna-credință printr-un gest simbolic de reconciliere. Latifundiarul din Pipera l-a zărit pe liderul AUR la câțiva metri și i-a întins mâna, explicând că acțiunea are o semnificație religioasă, iar împăcarea s-a făcut în fața celui mai mare lăcaș ortodox din lume.

Latifundiarul din Pipera l-a zărit pe George Simion la doar câțiva metri distanță și a decis să îi strângă mâna, în semn de pace, arată Digi Sport.

”Se zice: De vrei să mănânci trupul ăsta și să bei sângele ăsta, lasă darul tău în fața altarului și du-te și împacă-te cu cel ce ești certat. Eram la 10 metri de Simion, m-am dus și am dat mâna cu el. Am zis: Doamne, cum mă voi împărtăși, dacă omul cu care sunt certat e la 10 metri? Ce scuză să am? Sunt mincinos? Nu respect porunca Ta? Și m-am împăcat cu cel cu care eram certat. Eu nu sunt certat cu nimeni”, a declarat Becali.

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică ortodoxă din lume, are o înălțime de 120 de metri și o suprafață desfășurată de 38.000 de metri pătrați. Construcția a costat aproximativ 270 de milioane de euro, iar capacitatea interioară este de 5.000–8.000 de persoane, în timp ce exteriorul poate găzdui până la 100.000 de oameni. Iconostasul, cel mai mare din lume, are 23,8 metri lungime și 17,1 metri înălțime.

