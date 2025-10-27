Gigi Becali și George Simion, împăcare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Declarații savuroase date de patronul FCSB

Autor: Daniel Groza
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 10:44
512 citiri
Gigi Becali și George Simion, împăcare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Declarații savuroase date de patronul FCSB
Gigi Becali s-a împăcat cu Simion FOTO Hepta

Gigi Becali și George Simion par să fi îngropat securea războiului la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, patronul FCSB demonstrându-și buna-credință printr-un gest simbolic de reconciliere. Latifundiarul din Pipera l-a zărit pe liderul AUR la câțiva metri și i-a întins mâna, explicând că acțiunea are o semnificație religioasă, iar împăcarea s-a făcut în fața celui mai mare lăcaș ortodox din lume.

Latifundiarul din Pipera l-a zărit pe George Simion la doar câțiva metri distanță și a decis să îi strângă mâna, în semn de pace, arată Digi Sport.

”Se zice: De vrei să mănânci trupul ăsta și să bei sângele ăsta, lasă darul tău în fața altarului și du-te și împacă-te cu cel ce ești certat. Eram la 10 metri de Simion, m-am dus și am dat mâna cu el. Am zis: Doamne, cum mă voi împărtăși, dacă omul cu care sunt certat e la 10 metri? Ce scuză să am? Sunt mincinos? Nu respect porunca Ta? Și m-am împăcat cu cel cu care eram certat. Eu nu sunt certat cu nimeni”, a declarat Becali.

Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică ortodoxă din lume, are o înălțime de 120 de metri și o suprafață desfășurată de 38.000 de metri pătrați. Construcția a costat aproximativ 270 de milioane de euro, iar capacitatea interioară este de 5.000–8.000 de persoane, în timp ce exteriorul poate găzdui până la 100.000 de oameni. Iconostasul, cel mai mare din lume, are 23,8 metri lungime și 17,1 metri înălțime.

Gigi Becali s-a înțeles cu CFR Cluj: "Știți cât m-a costat? 3 milioane"
Gigi Becali s-a înțeles cu CFR Cluj: "Știți cât m-a costat? 3 milioane"
FCSB și CFR Cluj au ajuns la un acord privind clauzele incluse în transferul lui Daniel Bîrligea, iar Gigi Becali a confirmat că le-a răscumpărat integral, pentru a nu mai vira bani...
Florin Tănase l-a desființat pe Giovanni Becali după FCSB - UTA: „Îmi e milă de el, săracul. E de plâns!”
Florin Tănase l-a desființat pe Giovanni Becali după FCSB - UTA: „Îmi e milă de el, săracul. E de plâns!”
După victoria categorică a FCSB-ului în fața celor de la UTA, scor 4-0, Florin Tănase a lansat un atac fără precedent la adresa lui Ioan (Giovanni) Becali, ca răspuns la acuzațiile venite...
#Gigi Becali, #George Simion, #impacare, #declaratii , #stiri Gigi Becali
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Calcule de Razboi. Comparatie Rusia-NATO, racheta cu racheta, tanc cu tanc
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Nici n-a stat pe ganduri: Vinicius s-a dus direct la Xabi Alonso in vestiar si i-a spus cateva cuvinte! Decizia antrenorului

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Gigi Becali și George Simion, împăcare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Declarații savuroase date de patronul FCSB
  2. Prima reacție a lui Ciprian Ciucu după ce a fost votat candidatul PNL la Primăria Capitalei. „Nu a fost o decizie ușoară”. Ce slogan de campanie a pregătit
  3. Directorul INSCOP, despre principalii 4 candidați la Primăria Capitalei: „Vom avea alegeri cu un grad ridicat de incertitudine”
  4. Cine sunt directorii de la stat care și-au crescut propriile salarii cu 50 la sută în plină austeritate. „Efectiv îi sfidează pe oameni”
  5. Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I
  6. Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „N-am intrat pe geam în această casă” VIDEO
  7. Ilie Bolojan: „Reforma administrației se va face în noiembrie. Nu există altă soluție”. Ce se întâmplă cu pensiile speciale VIDEO
  8. Va crește TVA în 2026 din nou? Răspunsul lui Ilie Bolojan: „E nevoie să facem în continuare reduceri de cheltuieli” VIDEO
  9. Tensiuni între Palate? Cum se înțelege Ilie Bolojan cu Nicușor Dan: „Dincolo de nuanțe, obiectivul comun este același” VIDEO
  10. Liderul USR, despre coaliția cu PNL, PSD și UDMR: ”Are un potențial distrugător asupra sănătății mele”