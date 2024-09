Ce spune George Simion despre faptul că Becali și-a fi cumpărat locul pe listele parlamentare cu 500.000 de dolari: "Mă interesează să câștig alegerile"

George Becali nu va obține un loc pe listele AUR pentru Camera Deputaților în schimbul unei donații pe care ar urma să o facă în campanie, afirmă liderul partidului, George Simion. Acesta a precizat că intenționează să-l folosească pe Becali ca pe o „locomotivă de partid”, capabilă.

„Eu am fost un contestatar al lui George Becali în liceu și în facultate, iar pe atunci mi-a părut un grandoman, care exagerează și duce lucrurile la extrem. Am descoperit un George Becali diferit; cunoscându-l, nu cred că George Becali de acum 20 de ani este același cu cel din 2024. A învățat câteva lucruri, nu merge degeaba la mănăstiri și la biserici, are duhovnic”, a spus George Simion la emisiunea „În fața ta”, de la Digi24

Întrebat dacă va primi George Becali un loc pe listele de la Camera Deputaților în schimbul unei donații pentru campania AUR, George Simion a răspuns: „Nu. Dacă domnul George Becali și alți oameni de afaceri se implică financiar în AUR, este foarte bine, dar nu o facem contra cost. Am primit diferite propuneri, sume exorbitante – 200.000, 300.000, 500.000 de euro pentru a-i face deputați și senatori, dar am refuzat.”

Ads

George Simion a negat că Becali și-ar putea cumpăra locul pe listele AUR cu 500.000 de dolari. "Categoric. Și sper că nu doar cu 500.000 de dolari sau euro să vină să sprijine. Îl iau pe Becali pentru că respectă zona identitară și politică și pentru că ne aduce voturi. Dacă m-ați întrebat de ce-l aleg, mă interesează să câștig alegerile.”

În primăvară, patronul FCSB a refuzat să sprijine financiar AUR. Înainte de alegerile europarlamentare, George Simion și Mihail Neamțu au mers la Gigi Becali pentru a-i cere un împrumut de 500.000 de euro pentru finanțarea campaniei. Totuși, Becali a refuzat, explicând că legea nu permite să facă acest lucru și a adăugat că „suflă și-n iaurt” după ce a stat în închisoare.

„Să vedem dacă îi dau o mână de ajutor lui Neamțu, că el candidează la europarlamentare. Dar nu mai este timp acum. Acum nu se poate. Am spus că aș fi împrumutat AUR-ul cu 500.000 de euro, dar trebuie să vedem dacă e legal. Am zis ”eu suflu în iaurt” să văd dacă e legal să-l împrumut pe Mihai Neamțu, ca să-și finanțeze campania. Trebuie să găsim soluții, dar am făcut pușcărie degeaba. Eu suflu în iaurt la orice, ca să văd dacă e lege”, a declarat Gigi Becali la acea vreme.

Ads