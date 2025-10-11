Gigi Becali a dezvăluit cât a plătit pe tonele de brânză pe care i le-a dat lui George Simion la nuntă. „El a zis 'dai și tu brânză, nea Gigi?'”

Gigi Becali, fost membru AUR și apropiat al lui George Simion, a amintit într-un interviu recent despre darul de la nunta liderului de partid.

Gigi Becali a spus că i-a oferit trei tone de brânză în 2022 lui Simion, când s-a însurat cu Ilinca.

Latifundiarul din Pipera a declarat că a plătit 18.000 de euro pentru cele 3 tone de brânză pe care i le-a făcut cadou lui George Simion, potrivit prosport.ro.

„Brânza i-am dat-o cadou! (Cât a fost?) Trei tone. I-am trimis două tone de brânză și a zis că nu ajunge! Am cumpărat-o de la Sibiu, 18.000 de euro. El a zis: ”Dai și tu brânză, nea Gigi?” / ”Bine, mă, dau!””, a declarat Gigi Becali.

Becali s-a temut de victoria lui George Simion

Ralația dintre George Simion și Gigi Becali s-a stricat după ce președintele AUR a început să-l susțină pe Călin Georgescu la prezidențiale. Nici în 2025, Becali nu l-a susținut pe Simion la alegerile prezidențiale.

Ads

Gigi Becali a recunoscut că i-a fost teamă de victoria lui George Simion împotriva lui Nicușor Dan și consecințele ei pentru România. Becali spune că, după primul tur al alegerilor prezidențiale și-a schimbat toți leii în euro și a pierdut 1 milion de euro la conversie.

Singurul motiv pentru care l-a susținut pe liderul AUR a fost că se opune politicii de tip ”curcubeu” pe care ar putea să o promoveze Nicușor Dan.

”Am pierdut peste 1 milion de euro că am schimbat toți leii în euro că îmi era frică că iese el. Pe cuvântul meu de onoare. Toți leii și am pierdut 1 milion de euro. Nu contează ce am schimbat sau nu. Gata, nu spun ce, am pierdut 1 milion de euro”, a explicat Gigi Becali într-o intervenție la Fanatik.

Gigi Becali apreciat că George Simion a făcut trei mari greșeli, care l-au costat victoria.

“Eu i-am spus, bă, George ai făcut trei mari greșeli. Una, marketing cu casele, 500.000 dai afară, și dacă ai câștigat și ai făcut-o perfect.

Apoi că intră prim ministru până la ordinea constituțională, că faci referendum. Păi, oamenii vor scandaluri?”, a completat Becali.

Ads

Gigi Becali nu are o părere neapărat proastă despre Nicușor Dan.

”M-am uitat la Nicușor ăsta. M-am gândit până la urmă, ia stai ce zice omul, că va respecta Constituția. Dacă partidele nu vor nu-l bagă pe Bolojan, va respecta partidele. Dacă omul zice că respectă legea. Băi Horia, nici nu poate să facă ăsta dictatură. Cine va dicta, acum? Băsescu, va conduce Băsescu iar”, a completat Becali.

Sceptic, Gigi Becali a anunțat că nu-l vede bine pe Nicușor Dan dacă va adopta ”politica franceză de curcubeu”.

”Eu nu cred, că dacă o să promoveze politică de asta de curcubeu. Dacă o să promoveze politica franceză nu e bine”, a explicat Becali.

Ads