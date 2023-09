Încă o femeie a făcut un accident de mașină cu Gigi Becali: "A început să plângă, era de la niște Servicii" Cum s-a soluționat totul

După ce a fost tamponat ușor în urmă cu câteva zile, Gigi Becali a dezvăluit că a mai avut un accident de mașină.

El a mai fost lovit de o mașină condusă de o femeie nu cu mult timp în urmă. Becali susține că și-a asumat el întreaga cheltuială, chiar dacă nu era vinovat.

„Hai să-ți spun încă ceva. Treceam cu mașina. Vine o femeie din intersecție și intră în mine. Acum vreo trei, patru luni. A început femeia să plângă: Vai, ce am făcut, ce am dres!. Tremura. Era la niște Servicii, era ofițer, zicea că trebuie să raporteze la serviciu.

I-am zis: Bine, uite cum facem. Nu mai știe nimeni. Am chemat de la mine de la Palat șoferi, am luat mașina ei, am dus-o la reparat la un garaj. I-am plătit eu reparația și pentru a mea n-am pus-o să dea niciun ban. Dacă chemam Poliția, trebuia să constate, dar ea zicea că trebuie să raporteze, să nu se supere șefa ei. Și a raportat.

I-am dat și sofer să o ducă acasă. Am și plătit! Mașina ei era praf, avea o mașină mică, m-a costat vreo 2.000 de euro.

M-am dat că sunt eu vinovat! Femeia zicea: Am auzit de dumneata, dar chiar așa?!. Chiar așa! Dacă pot să te ajut pe tine… eu sunt om puternic. La oamenii puternici nu contează asta”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.