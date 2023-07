Gigi Becali e supărat foc pe Răzvan Burleanu: "N-am evadat de la pușcărie și am furat bicicletă"

Gigi Becali și Răzvan Burleanu sunt în conflict deschis, după ce tentativa patronului de la FCSB de a schimba regula U21 în Liga 1 a eșuat. Supărat, patronul de la FCSB și-a continuat tirada la adresa conducătorului FRF, pe care l-a numit, din nou, „un copil obraznic”.

„N-am evadat de la pușcărie și am furat bicicletă. Dacă vreți să aflați la ce mă refer, să vă interesați! Eu am evadat și am furat bicicletă? Eu nu știu (n.n. râde). Hai să ne distrăm atunci. Dacă vine un copil atât de obraznic… schimbă regulile cum vrea el, îi dă puterea Securitatea… hai să vedem plângeri de abuzuri în serviciu.

Cum ești tu singurul candidat? Ce ai făcut? Aici e tiranie, fac mizerii acolo. Nici unul din Generația de Aur n-are loc la FRF? Vine jurnalistul Rotaru și face schimbările? E posibil așa ceva? Batjocură. Trebuie făcut ceva! Gică Popescu, vine și salvează! E posibil să nu câștige nici el în fața lui. Mai știi?

În sclavagismul acesta numit România… Au dat pușcării cum au vrut ei. În loc să-mi dea suspendare, mi-a dat 6 luni. Întrebați-l pe Marino, e la pensie de cinci ani. Cine l-a forțat să-i mai dea lui Becali încă doi ani. Mizerabilii au vrut 6-7 ani de pușcărie”, a tunat Gigi Becali, la Digi Sport.

Ads