Cine îl va înlocui pe Anton Petrea la FCSB: "E un om cuminte"

Tehnicianul Anton Petrea a demisionat de la FCSB, a anunţat, luni, finanţatorul Gigi Becali. Cine vine în locul acestuia? Sunt două variante.

Cea mai la îndemână soluție pentru Gigi Becali, cel puțin pe termen scurt, este ca secundul Mihai Pintilii să conducă echipa în următoarea perioadă.

Pintilii ar avea misiunea să mobilizeze echipa pentru meciul de joi cu Saburtalo, în turul doi al Conference League. FCSB a pierdut cu 1-0 manșa tur și trebuie să întoarcă rezultatul.

Apoi, pe banca echipei ar putea reveni Nicolae Dică.

"Am lucrat cu el, am avut rezultate. E un om cuminte, poți să lucrezi oricând, dar să vedem acum", a spus Gigi Becali, la Pro Arena.

”E o variantă, că și așa, e un om cuminte. Cu el poți lucra toată viața, chiar și cu Toni Petrea, oameni cuminți. Cu Dică pot lucra oricând, dar să vedem acum.

Mirel se alintă, ce conflicte să am eu cu finul meu, m-am întâlnit cu el, l-am luat în brațe. Are iubire de sine, un narcisism, dacă greșește ceva, vrea să dea vina pe altcineva, ce vină aveam eu că nu a avut el rezultate? Ce conflict să am cu el. Nu am eu, am spus, mă credeam orgolios că nu a avut rezultate, dar s-a demonstrat, are demnitate. Nu îl vedeam la început așa. Cu el nu am cum să mă cert, m-am certat cu Hagi când eram nebun, dar nu mai pot să mă cert acum cu finii mei, nașii mei".

Ads