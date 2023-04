Gigi Becali, anunț de Paște: "Într-un an ne unim cu Moldova. O să luăm și Bucovina de Nord"

Gigi Becali a făcut un anunț surprinzător chiar în prima zi de Paște, în care și-a dat cu părerea și despre războiul din Ucraina.

„Mi-am schimbat concepția despre război. Nu sunt nici cu rușii, dar nici cu ucrainenii. Vreau să se termine. Nu am cum să fiu cu ucrainean care închide Biserica, dar nici cu rușii, care sunt cu crima. Eu vreau să luăm Bucovina înapoi care e a noastră. Le-a dat-o rușii lor, s-o luăm înapoi. Și Bucovina și Basarabia să le luăm înapoi. Într-un an de zile ne unim cu Moldova. O s-o luăm și Bucovina de Nord”, a spus Gigi Becali la România TV, conform playsport.ro.

Nu este pentru prima dată când Gigi Becali emite opinii surprinzătoare despre situațiile geo-politice din lume.În urmă cu un an el spunea: "Eu de Putin nu vorbesc prea mult. Îmi e frică. Poate spune «Să moară cine a vorbit neprietenos de mine». Otrăvește pe cine a vorbit urât urat de el. Se poate da și acest ordin. Ce mare lucru pentru el? Pe cuvânt că îmi e frică. Îmi e frică, având în vedere ce face. Nu mai puneți poza cu el. Îmi e frică doar când îl văd. Nu vorbesc despre el. Nu mă bag. Poate zice să moară cine a avut o atitudine neprietenoasă. Dacă-l văd, o iau la fugă. Doamne, miluiește!"