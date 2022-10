Gigi Becali, anunț șoc la FCSB: ”Ăștia m-au luat de prost”. Ce vrea să facă patronul

FCSB a fost umilită de echipa daneză Silkeborg IF şi la Bucureşti, cu scorul de 5-0 (2-0), joi seara, pe Arena Naţională, în Grupa B a competiţiei de fotbal Europa Conference League.

FCSB, care în tur a menajat o serie de titulari şi a cedat cu 0-5, s-a înclinat şi pe teren propriu cu acelaşi scor, golurile danezilor fiind înscrise de Kasper Kusk (12), Anders Klynge (16), Soeren Tengstedt (63) şi Sebastian Joergensen (68, 70).

Din 1992 o echipă românească nu mai pierdea o dublă cu scorul general de 0-10. Atunci, în primul tur al Cupei UEFA, Electroputere era surclasată de Panathinaikos cu 6-0 în Bănie şi cu 4-0 la Atena.

Vineri la prânz, Gigi Becali a avut o primă reacție, în exclusivitate pentru Prosport.

„E cea mai mare bătaie de joc din viața mea. Chiar îmi dau seama că aștia m-au luat de prost. Am vorbit de atâtea ori că mă retrag din fotbal, dar acum o sa vedeți că îmi pun planul în aplicare încet, încet.

Și nu, nu o să mă consult cu niciun Meme, că nu are Meme ce explicații să îmi mai dea. M-am săturat de tot felul de scuze. Nu avem tată nicio scuză. Eu sunt fraierul României, pentru că am băgat atâția bani în transferuri și am ajuns bătaia de joc a fotbaliștilor.

Gigi Becali: „Nu am ce să mai discut cu Meme pe intenția mea de retragere”

Unii sunt supărați că nu joacă, dar când îi bagi să joace te fac de tot râsul. Așa că retragerea mea va începe cât de curând. Nu am ce să mai discut cu Meme pe intenția mea de retragere, că nu decide el pe banii mei”, a spus Gigi Becali.

