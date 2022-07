Gigi Becali anunță sfârșitul la FCSB: ”Am băut gaz? La revedere, caut să lichidez!”

Egalul (1-1) făcut de FCSB cu Universitatea Cluj în prima etapă din Superliga l-a supărat pe patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, care ia din nnou în calcul retragerea din fotbal.

„Nu putem să eliminăm salarii, nu vorbesc la televizor tâmpenii. Eu pot să elimin jucători, mai am 2-3 cărora le expiră contractul, mai am Coman, Tănase. Dacă vine Pârvulescu și te bate, ce mai vrei, mă? Eu, să mai aduc jucători? Am băut gaz? La revedere cu fotbalul!

Dacă scoteam bani, da, dar care e logica? Dacă ajungem în grupe, da, rămânem, dar nu prea văd cum să ne calificăm. Dacă dormi pe teren, nu există să te califici. Noi dormim pe teren, la fotbal trebuie război, ăștia nu dau niciun război. Olaru, care dădea război, doarme pe acolo și el, Coman la fel”, a spus Gigi Becali, la Ora Exactă în Sport.

"Nu mai caut atacant pentru că eu caut să lichidez. Cum să mai caut atacant? Vreau să-i vând pe Olaru, pe Tănase, pe Coman, iar cu restul jucăm la locurile 6-7. Pai, dacă n-am ce să fac...Nu mai am ce face. Am stat de douăzeci și ceva de ani și am ajuns la concluzia că n-am ce face.", a completat Gigi Becali la Digi Sport Special.

