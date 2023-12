Cine e fotbalistul căruia Gigi Becali i-a spus în vestiar: "Tu ești maimuța mea!"

Giedrius Arlauskis s-a retras din fotbal. Portarul lituanian, în vârstă de 36 de ani, era liber de contract din luna februarie a acestui an, atunci când s-a despărţit de Universitatea Craiova și a preferat să pună ghetele în cui, deoarece nu mai avea motivație.

El a câștigat titlu în România cu Unirea Urziceni, FCSB și CFR Cluj și a povestit ce a pățit cu Gigi Becali.

„Niciodată nu am vorbit cu Gigi Becali între patru ochi. Atât de simpatic omul şi nu am reuşit să stau de vorbă. Când mai vin jucători la Steaua, merg la Palat. Eu nu am fost.

N-am stat niciodată cu el. Când am câştigat titlul, am făcut show acolo cu Gigi. Chiar a venit şi la antrenament şi la şedinţe. Când a ieşit din puşcărie a venit direct la şedinţă.

Eram la hotel. A făcut spectacol. Dacă n-am râs… Nu ştiam dacă este şedinţa serioasă sau nu. Îi lua pe fiecare în parte: Tu ce tragi şortul?. Pe fiecare îi lua. Eu abia aşteptam, că jucam foarte bine la Steaua.

Eram beton. Tot stăteam şi când să ajungă la mine a sărit peste. I-am zis: Şi eu?. Mi-a spus Tu eşti maimuţa mea. Era şi serios şi caterincă. Cu râsul lui inconfundabil.

Mă uitam la alţii dacă pot să râd sau nu. E ceartă sau nu? A fost cel mai bun stand-up comedy. A făcut spectacol cu jucătorii. A venit şi el după o pauză şi avea chef. Atunci nu a făcut echipa.

Niciodată. Ce ştiu, jucam pe Arena Naţională. Vorbim atunci când era să pierdem campionatul. Ştiu foarte bine, la un meci a sunat să îl bage pe Bourceanu, mi se pare. Iar Gâlcă, să nu facă, l-a băgat pe Stanciu. Orice zicea Gigi Becali, el făcea invers. Poate nu era semnal. Dar voi sunteţi obişnuiţi”, a spus Arlauskis, citat de fanatik.ro.

