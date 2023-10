Gigi Becali a răbufnit: "E nebun, trebuie dus la spital, să i se facă analize" Cine a intrat în colimatorul patronului de la FCSB

Gigi Becali a luat foc când a auzit că președintele de la CFR Cluj, Cristi Balaj, acuză vicecampioana de arbitraje favorabile constante.

„Au vânt din spate mult prea puternic. Nu le poate face față nicio echipă din România. Dacă se greșește în favoarea lor, nu se spune nimic. Și vorbesc de greșeli clare.Cei cărora le e frică de noi spun asta. Ce să zică? Atunci când nu poți să-i zici cuiva că e slab sau urât, ii zici că e hoț. Noi nu spunem nimic despre arbitri înaintea meciurilor. Nu vrem să punem presiune pe ei. Dacă apar greșeli după jocuri, normal că ieșim să le prezentăm”, a declarat Cristi Balaj, potrivit sport.ro.

Replica lui Becali nu s-a lăsat așteptată, omul de afaceri răbufnind imediat. „Dacă Balaj a spus așa ceva, înseamnă că e nebun, nu mai are discernământ. Trebuie dus undeva la spital! Noi am avut două penalty-uri cu U Cluj pe care le-a văzut toată lumea. Dacă vorbește așa, duceți-l la spital, să facă analize. Nu are rost să comentez mai multe despre tâmpeniile lui Balaj!”, a spus Gigi Becali, potrivit GSP.

