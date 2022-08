Gigi Becali și-a distrus fotbaliștii după ultima etapă de campionat

Gigi Becali și-a atacat jucătorii după egalul de la Mioveni, 1-1.

Cu gândul la Conference League, FCSB are doar trei puncte după patru etape din Liga 1.

Patronul FCSB i-a luat în vizor și pe jucătorii transferați în această vară.

"Dacă era după mine, făceam mai mare sacrificiu la meciul cu Mioveni. Dacă era după mine, nici Tavi Popescu, nici Ovidiu Popescu nu jucau. Dar nu m-am băgat.

Sunt puțin supărat, dacă îi dai pasă unui adversar, apoi mai și deviezi mingea în poartă... Dacă ești fotbalist la FCSB, nu dormi, tată! Nu e pat de dormit în careu la FCSB!

Câtă bază mi-am pus în băiatul ăsta... dar probabil de frică, a văzut concurență, și în loc să reacționeze altfel a făcut caca. Doamne, iertați-mă, am scăpat.

Nu am avut timp să îmi dau seama. La Dulca s-a văzut că are calitate, dar a greșit și el, nu trebuia să greșească. Pe Radaslavescu l-am văzut că s-a băgat să bată acolo, îmi place că are tupeu, dar nu bate el la 18 ani lovituri libere la FCSB!

Boboc? Îmi place de el, dar nu mai e ca înainte, nici nu a mai jucat de mult, parcă la Viitorul era mai tehnic, în atac măcar", a spus Gigi Becali la Pro Arena.

FCSB nu are nicio victorie în campionat după patru etape.

Ads