Gigi Becali lansează ultimul avertisment: "Dacă nu câștigăm joi, încep operațiunea de retragere"

Gigi Becali a declarat după meciul pierdut de FCSB în faţa echipei Rapid, scor 0-2, că va începe “operaţiunea de retragere” dacă formaţia sa nu se va califica în grupele Conference League.

“Acum pe mine mă interesează să salvez ce pot salva, nu să vorbesc de Toni Petrea şi de jucători. Ce am spus am spus. Acum avem un meci joi la care trebuie să ne concentrăm pentru că dacă nu ne calificăm eu trebuie să iau nişte măsuri să vedem ce jucători să plecem îi las liberi să plece, să văd ce mai pot să recuperez şi ce pot să fac. Mă concentrez numai pe ăsta, pentru calificare. Joi să putem să mai avem şanse la grupe. Dacă nu ne calificăm în grupe eu încep operaţiunea de retragere. Să dea Dumnezeu să ne calificăm şi să nu mă retrag. Dar dacă nu ne calificăm, încep operaţiunea”, a spus Becali la Digisport.

Întrebat dacă FCSB poate obţine calificarea cu un joc precum cel din meciul cu Rapid, Gigi Becali a răspuns: Da, se poate califica şi în LC FCSB. Este familia mea. Toţi vă bucuraţi când mănâncă bătaie Gigi Becali. Nu interesează pe nimeni fotbalul românesc, toată lumea vrea Gigi Becali în cap”.

“Când toată echipa a fost praf, el şi cu Cordea şi-au dat viaţa azi. Eu cred că Tănase va pleca. Scap şi de salariu, iau şi trei milioane şi încet-încet va începe retragerea mea din fotbal. Tavi Popescu, nu mai am încredere, Coman a uitat fotbalul, Oaidă a uitat fotbalul. Poate pe portar, poate pe Dawa... Ne trebuie un atacant, am avut încredere în Mamut şi când am văzut că se loveşte mingeaa şi vin toate echipele pe contraatac şi un poate să facă o preluare pe care şi eu o fac mi-am dat seama că m-am înşelat. Eu l-am luat ca să pot să scap de salariul lui Vînă, ca să-l păcălesc pe Rotaru. Şi l-am păcălit. Mamut şase luni mai are contract. Dugandzic e un atacant care nu e extraordinar, dar măcar se bate acolo. Noi n-avem”, a mai afirmat Becali.

Gigi Becali a adăugat că eventuala sa retragere din fotbal depinde de calificarea în grupele Conference League. “Nu depinde de joi, că joi de calificăm noi. Dar mai ştii? Depinde de calificarea în grupele Conference League. Nu am perspective să scot banii. Pentru ce să mai stau în fotbal. Să-i dau banii lui Coman? Joacă, măi, fotbal, lasă călcâiele...”

“Cu Toni Petrea o să vorbesc şi o să vedem. O să ne calificăm şi în LC, luăm şi campionatul şi gata... “, a adăugat el.

Formaţia Rapid a învins, duminică seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa FCSB, în derbiul etapei a doua a Superligii.

Golurile au fost marcate de Dugandzic '19 şi Săpunaru '40.

