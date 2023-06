Gigi Becali a dezvăluit câți bani a încasat din fotbal

Gigi Becali este în conflict deschis cu Răzvan Burleanu, președintele FRF, după ce a încercat, fără succes, să schimbe regula folosirii jucătorului Under 21.

Patronul FCSB a fost invitat să-și ia jucăriile și să plece, dacă nu-i convin condițiile de desfășurare a competiției din România, ceea ce a generat furia omului de afaceri.

Becali i-a răspuns, la ProSport Live, că FCSB a adus cei mai mulți bani fotbalului românesc, 200 de milioane de euro, și retragerea sa ca investitor nu ar fi cea mai bună soluție.

„El spune să plece Becali. Păi, băi, ți-am adus 200 de milioane în România, băi, ești nebun?! Am adus bani în România dublu cât a adus toată Liga 1. Am adus din calificări și din vânzări de jucători bani, 200 de milioane de euro, în țara românească, în conturile băncilor din România, într-un cont al unei societăți FCSB. Două sute de milioane de euro. Păi, băi, eu am adus 200 de milioane de euro. Tu ai luat de la noi vreo două milioane! Sau cât o fi luat…”, a spus Gigi Becali, la ProSport Live.

