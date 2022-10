Gigi Becali a mai construit o biserică în Africa! În ce țară este aceasta

Gigi Becali a ascultat îndemnul unui preot și a mai ridicat o biserică în Africa, aceasta fiind inaugurată ieri, în absența patronului de la FCSB.

Omul de afaceri a investit 800.000 de euro în a doua biserică ortodoxă pe care a ridicat-o în Rwanda, țară puternic afectată de un război civil în 1994.

„Am venit aici în Rwanda şi am văzut suferinţa şi nevoile oamenilor.În mai 2021 am fost în audienţă la domnul Gigi Becali la palat şi i-am povestit că vreau să ridic o mare biserică şi să construim case pentru ajutorarea săracilor, să plătim operații pentru bolnavi. Mi-a promis tot sprijinul şi cu banii lui am ridicat întâi biserica din Rwamagana. Practic suntem pionieri aici, lumânările, vinul de împărtășanie, icoanele, totul aducem din România de două ori pe an. Pentru biserică am adus un pictor, tot din țară”, a povestit preotul, conform wowbiz.ro.

Becali este recunoscut pentru ajutorul pe care îl acordă bisericilor, ajutând cu bani atât în țară, cât și în străinătate.

