Antrenorul Gigi Becali recunoaște că a greșit: "Nu trebuia să îl bag!" Nu vrea să îl mai vadă nici pe Compagno

Gigi Becali spune că a greșit când a forțat introducerea unui jucător în echipă, dar dă vina și pe staff pentru că l-a folosit pe Compagno în meciul FCSB - Voluntari 0-0.

Gigi Becali nu vrea să îl mai vadă pe Compagno în atacul de la FCSB. Patronul spune că decizia folosirii atacantului italian a aparținut staff-ului tehnic.

Totuși, Becali recunoaște că el a ordonat introducerea lui Lixandru și a greșit.

"Greșeala mea a fost cu Lixandru, nu poate să joace acolo. Am încercat. Noi trebuie să facem experimente, să găsim formula ideală. Lixandru nu va mai juca acolo, la mijloc.

Am mai văzut ceva. O altă greșeală a fost că a jucat Compagno din primul minut. Dar nu am greșit eu, ci ei. Ne consultăm și mi s-a zis că e în mare formă și am zis să joace cu el.

Băluță e un câștig, poate zice lumea ce vrea. El înseamnă viteză, joc în viteză. Pe Băluță nu îl mai vedeți pe bancă. Deci, Lixandru nu va mai fi inter, iar Băluță nu va fi rezervă.

Dacă jucam de la început cu Băluță și Ovidiu Popescu dădeam 3 sau 4 goluri până la pauză. Lixandru nu a contribuit deloc. De Băluță îmi place și centru, dar și în bandă. Acolo face și faza defensivă. Când nu e el, se fac incursiuni pe acolo. Roti nu prea se apără. Băluță e foarte bun. Se vede când intră în teren. Fotbalul trebuie jucat în viteză", a declarat Gigi Becali.

