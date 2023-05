Decizia luată de Gigi Becali în privința vânzării echipei, după ce a ratat al optulea titlu consecutiv. Ce i-au spus duhovnicii omului de afaceri

Gigi Becali trăiește dezamăgirea celui de-al optulea titlu de campioană ratat, la rând, în Liga 1 și nu mai vinde echipa.

El a recunoscut faptul că a încercat să dea FCSB-ul, însă nu a primit binecuvântarea de la duhovnic, așa că o ține în continuare.

„Nu am binecuvântare. Am cerut binecuvântare să o vând și nu am binecuvântare de la duhovnic. Și atunci, dacă nu am binecuvântare, nu o fac. Deși nu știu dacă echipa e benefică pentru mine, îmi afectează sănătatea, nu mai e ce a fost.

Nu mai am puterea tinereții că să pot să duc emoția. Și dacă nu am puterea tinereții să o duc, atunci sunt două soluții. Ori să elimini emoția și asta înseamnă să bag vreo 10 milioane. 5, 6 nu știu. Că să iau campionatul la pas. Dar după vine emoția în cupele europene.

Nu știu, Dumnezeu să mă lumineze, să mă îndrume ce să fac. M-am legat de chestia asta și mă ține așa că o mreajă, de idolatria asta, de fotbal. Mă ține în lacăt așa și nu mă lasă să renunț. Ar trebui să renunț, dar să vedem ce semne îmi mai dă Dumnezeu. Mai stăm un an”, a declarat Gigi Becali într-o conferință de presă, conform prosport.ro.