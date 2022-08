Dezvăluirile lui Gigi Becali despre cum a reușit să-l transfere pe Andrea Compagno de la Adrian Mititelu

Gigi Becali a reușit bomba pe piața transferurilor din România.

Patronul FCSB l-a luat pe Andrea Compagno de la FCU Craiova, pentru care a plătit 1,5 milioane de euro.

Becali a povestit cum a decurs negocierile cu Adrian Mititelu, patronul echipei oltene.

„Da, Compagno este jucătorul FCSB! Ne-am înțeles cu Craiova, acum trebuie să vorbim și cu băiatul. Doar fac actele acum, totul s-a terminat. Suma este de un milion și jumătate!

Negocierile n-au fost grele. Mititelu atât a cerut, nu lasă. Am încercat 700.000 de euro, un milion, un milion două sute. Dacă am văzut că nu lasă, am dat cât a vrut el și gata”, a declarat Becali, pentru gsp.

FCSB va debuta în grupele Conference League, la Londra, cu West Ham United, pe 8 septembrie.

