Gigi Becali a dezvăluit ce activități are în timpul liber.

Patronul FCSB merge zilnic cu oile la păscut și spune că animalele îl fac mai fericit decât dacă ar câștiga un milion de euro

Gigi Becali a mai povestit că nu îi place să ia pastile cand are probleme de sănătate.

"Zilnic stau jumătate de oră și mă uit la ele cum pasc. Zilnic. Asta e bucurie, nu? Eu nu vând oile, le dau cadou. Am 150 de oi aproape.

Dar eu am bucurie. Pentru mine e mai mare bucurie când văd cum pasc oile jumătate de oră decât un milion de euro. Aș vrea să câștig milionul, dar dacă-l câștig nu am bucurie cum am bucurie când pasc oile. Când mă uit la oi mă gândesc la Hristos, mă uit la pomii mei, mă gândesc la Hristos și-i dau slavă.

La mine e mai mult rugăciune de mulțumire. Ce să mai cer? Ce mai am nevoie? Nici sănătate, că sănătatea nu mă mai interesează, că dacă vrea s-o dea s-o dea. Dacă primesc boală, eu ce trebuie să fac? Nu am fost niciodată bolnav, dar dacă primesc boală, eu zic Mulțumesc.

Mă durea o măsea și nu am vrut antibiotic. Și nevastă-mea zicea: Pune, mă, antibiotic! Şi mă durea, bubuia. Dar dacă Dumnezeu așa a vrut să-mi dea durerea…

Am momente când vreau să duc durerea. De ce să nu duc durerea? Dacă Dumnezeu mi-o dă, lasă s-o duc. Dumnezeu nu dă boala aiurea așa, o dă pentru un scop", a spus Gigi Becali la România TV.

