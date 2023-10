Cum s-au împăcat Gigi Becali și Edi Iordănescu la o zi după ce patronul FCSB îl criticase dur pe selecționer

Doar o zi a durat supărarea dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu, cei doi având o discuție telefonică, în urma căreia au decis să pună stop războiului.

Antrenorul echipei naționale a decis să-i explice personal lui Becali de ce nu l-a folosit pe Coman cu Belarus și de ce Olaru a plecat de la lot în ziua meciului cu Andorra, fapt care i-a mers la inimă patronului de la FCSB.

”Mă bucur că m-a sunat Edi și m-a convins. După câteva cuvinte și după tonul lui mi-am dat seama că nu minte și spune adevărul.

M-a sunat băiatul să îmi explice situația. Gata, subiectul e închis, iar eu îl sfătuiesc pe Olaru să lupte în continuare pentru echipa națională. Nu mai are rost să dezgropăm morții.

Că a fost sau că nu a fost accidentat, subiectul e închis. Edi a încercat să îmi explice clar unele lucruri, a spus că e posibil ca în unele cazuri și el să mai greșească, doar e om, dar în cazul lui Olaru lucrurile au fost clare.

Edi mi-a demonstrat prin tonul lui și prin argumentele lui că nu are nimic cu mine personal și cu FCSB. Eu i-am spus că putea să discute cu mine încă de când m-am luat de el cu Florinel Coman.

Mi-a zis: 'Băi, nea Gigi, e adevărat, pot să greșesc, greșește orice om, dar niciodată, nici în dușmănie și nici în răzbunare nu am avut ceva cu dumneata'.

I-am zis: 'Gata, m-ai convins! După tonul tău, așa e, nu e răutate și nu e nici dușmănie. Dacă e așa, e foarte bine. Într-un fel, puteai să dai telefon înainte și nu se mai întâmplau astea'. E adevărat, eu mi-am cerut iertare.

I-am zis: 'Bă, iartă-mă, am făcut păcate cu tine, nu ai făcut nici în dușmănie și nici în răzbunare'. Gata, nu vreau să mai vorbesc pe tema asta. Am greșit eu. Când greșesc, am puterea să recunosc”, a spus Gigi Becali, la Prosport Live.

