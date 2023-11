Gigi Becali, opinie radicală în conflictul momentului: „Eu știu ce scrie în Cartea Sfântă”

După ce a izbucnit conflictul cu Palestina, Gigi Becali a fost reclamat de Ambasadorul Israelului în România, Reuven Azar, la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD).

Diplomatul a fost deranjat din cauza unor declarații ale finanțatorului FCSB, între care cea că: „Orice război e în avantajul nostru”.

Patronul FCSB-ului s-a poziționat acum public în acest conflict, explicând cum vede el lucrurile.

„Ei au înțeles greșit. Am vorbit cu un băiat care e prieten cu ambasadorul. Am făcut afaceri cu el și i-am invitat la mine, să mă anunțe când vin. Ei au luat ca pe o declarație negativă, dar eu am spus ceva pozitiv. Eu am lăudat poporul evreu. Cel mai mult mi-a plăcut declarația tatălui Angelinei Jolie. A spus ce este esențial, dar n-a spus toată istoria. A spus că e pământul lor. Ei sunt singurul popor care au moștenire, legământ cu fiul lui Avram. Nu mă bag eu în politică, război, nici nu mă pricep prea mult. Eu știu ce scrie în Cartea Sfântă. Noi toți suntem Israel și acolo e un pământ care trebuie apărat. Acolo apără Dumnezeu! Eu am declarat un lucru în favoarea lor. Nu vreau să mă bag în treburile lor, dar eu știu ce afaceri am făcut cu israelieni. Nu vreau să vorbesc despre afacerile cu arabi (n.red. – râde). Am câștigat bani și cu ei, dar nu vreau să critic un popor”, a spus Gigi Becali, la ProSport Live.

„Evenimentele din Israel… Excluzând faptul că mor oamenii și nu e bine, orice război e în avantajul nostru, al românilor. Și la fotbal, și economic. Nu o să aibă chef de fotbal (n.r. – jucătorii naționalei Israelului, echipă cu care România se bate pentru calificarea la Euro 2024). Economic, sunt 500.000 de evrei care o să vină în România. Le e frică. Au bani, au aia… O să cumpere case. Dar nu va dura mult. Evreii conduc lumea și tu te pui să îi ataci pe ei? Le ataci copiii pe acolo? Îi lasă și în maximum 5 luni îi va spulbera. Se va alege praful de Fâșia Gaza! Așa văd eu. O să-i spulbere. Miliardele sunt la ei. Conduc lumea! Cum să te iei cu ăia? E ca și cum m-aș bate eu cu Manchester City”, spunea Gigi Becali despre conflictul armat Israel – Palestina, după izbucnirea acestuia.

