Ce trebuie să se întâmple pentru ca Gigi Becali să vândă FCSB

Gigi Becali "a amenințat" în repetate rânduri că va vinde clubul FCSB, însă niciodată nu și-a dus la bun sfârșit aceste planuri.

Gigi Becali spune că este pregătit din nou să renunțe la FCSB. Există însă o condiție: echipa să nu câștige titlul în acest an.

În cazul în care va cuceri campionatul, Gigi vrea să își mențină controlul, în speranța că va lua banii de la UEFA pentru participarea în Liga Campionilor.

”Vând clubul, dacă nu iau campionatul. Dacă iau campionatul, nu îmi convine să vând, pentru că vreau Liga Campionilor.

Îmi pare bine că dacă vreau să ies am cheltuit 23 şi iau 25 de milioane. La mine, am comandat eu căruţa şi am adus eu caii.

Am tras de hăţuri cum am vrut eu. Am avut performanţe. Am jucat semifinală de Cupa UEFA, am jucat în cupele europene.

Prietenul meu Rotaru a băgat 20 de milioane şi nu a luat niciun campionat şi nu a jucat prin Europa prea mult”, a spus Gigi Becali pentru playsport.ro.

”Fac o investiţie şi forţez Liga Campionilor. Mai iau doi fundaşi centrali, mai iau un atacant şi forţez Liga Campionilor! 50 de milioane! Ne trebuie doi fundaşi centrali”, a mai afirmat Gigi Becali.