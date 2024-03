Gigi Becali, dezlănțuit după meciul de la Voluntari: cine sunt cei trei jucători de la FCSB pe care "i-a distrus"

FCSB a trecut prin mari emoții la Voluntair. Ilfovenii au condus cu 1-0 la pauză, dar liderul a revenit cu două goluri marcate în partea a doua.

Gigi Becali a fost nemulțumit de prestația echipei, criticând îndeosebi trei jucători.

”Luis Phelipe le-a pierdut pe toate. L-am schimbat. Ei au fost nişte jucători care nu au contat. Nici Lixandru, nici Tavi Popescu, nici Phelipe. Nu au contat. Deci dacă ai 3 jucători, într-o echipă, care nu contează te bate Voluntariul”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

“Nu mai joc cu Luis Phelipe din prima, joc cu Baba Alhassan titular. Iar de pe bancă îl bag pe Miculescu.

Am greșit echipa de start. Pe Luis Phelipe am vrut să îl scot în minutul 25. Dar am vorbit cu MM și a zis că la pauză. Nu se poate în halul ăsta.

Schimbările la pauză sunt un exemplu pentru jucători. Un duș rece, să înțeleagă că fotbalul e război. Au fost 3 schimbări, pentru că jucătorii pe care i=am scos nu au contat”.

chipa FCSB a învins joi seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia FC Voluntari, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii.

Ilfovenii au deschis scorul în minutul 16, după ce Târnovanu a respins lovitura de cap a lui Robert Popescu, balonul a ajuns la Dumiter şi acesta a înscris pentru 1-0. Florinel Coman a trimis în bară, în minutul 24, dar la pauză FC Voluntari a intrat cu avantaj minim. La pauză Becali a efectuat trei schimbări şi bucureştenii au egalat în minutul 48. Florinel Coman a înscris din careu, cu un balon excelent plasat şi scorul a devenit 1-1. După şase minute tot Coman a reuşit să pătrundă cu mingea la picior în careul gazdelor, trimiţând pe lângă Jesus Fernandez, la colţul lung şi FCSB a învins cu 2-1.

FC VOLUNTARI: J. Fernandez - Ricardinho, G. Turda, Matricardi, Carnat - Raţă (A. Ciobanu 84), Crepulja (Cascini 61) – Dumiter (D. Florea 84), R. Popescu (Mustacă 89), D. Andrei (Cocian 61) – Nemec. ANTRENOR: Nicolae Dică

FCSB: Târnovanu - V. Creţu, Ngezana, Dawa, Radunovic - L. Phelipe (Miculescu 46), Ad. Şut, Lixandru (Radaslavescu 46) - Al. Băluţă, Oct. Popescu (Alhassan 46), Fl. Coman (Ov. Popescu 84). ANTRENOR: Elias Charalambous