Primul jucător dat afară de Gigi Becali după eșecul cu Rapid: "Îi dau banii și la revedere!"

FCSB a fost învinsă pe teren propriu de Rapid, scor 1-2, fapt care a declanșat furia patronului echipei.

Cum era de așteptat, Gigi Becali s-a năpustit asupra fotbaliștilor săi și deja a anunțat numele primului jucător dat afară.

Acesta este chiar ultimul sosit, Dorin Rotariu, care a intrat în gura patronului.

"L-am luat pe Rotariu, am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chix. Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult de el, dar degeaba. Trebuie să iau neapărat un atacant acum. Și chiar și un mijlocaș.

Asta e cu Rotariu. Îi dau 8 luni 160.000 de euro și la revedere! Pentru mine, cauza Rotariu e pierdută. Să nu faci nimic o repriză întreagă? Las-o încolo de treabă. Băi, dar nimic?”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

