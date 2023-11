Gigi Becali a făcut praf patru fotbaliști de la FCSB după eșecul cu Rapid: "Am greșit echipa de start"

Gigi Becali și-a desființat jucătorii după meciul pierdut de FCSB în fața Rapidului.

Giuleștenii s-au impus cu 2-1 pe Arena Națională, iar FCSB poate pierde primul loc, dacă CFR Cluj câștigă azi cu Hermannstadt.

Patronul celor de la FSCB, Gigi Becali, a oferit o primă reacție la Fanatik. El i-a criticat pe Ovidiu Popescu, Compagno, Octavian Popescu și Rotariu, dar și pe cei doi fundași centrali.

Pe cine a desființat Gigi Becali.

1. Ovidiu Popescu. Am făcut eu două greșeli și am titularizat doi oameni. Ovidiu Popescu, care o data e foarte mult, altădată e praf. Aseară a fost praf. I-am spus lui MM să îi zică să nu se creadă mare fotbalist. El e fotbalist când primește mingea și o pasează. Să nu se mai creadă Maradona. A luat-o razna în mintea lui. Va juca Djokovic.

2. Compagno. Când ajungea mingea la el era cap de linie și Ovidiu Popescu, care a fost praf la mijloc. Astea două au fost greșelile pe care le-am făcut.

3. Dorin Rotariu. Am zis că dintre Rotariu și Compagno, mai bun e Compagno. Și așa e. E mai bun Compagno. Oricum, amândoi sunt zero. Mai greșesesc și eu. L-am luat pe Rotariu, am crezut că fac ceva, asta e, am dat-o în bară, am dat chics.

Am crezut în el, mi-a plăcut foarte mult de el, dar degeaba. Trebuie să iau neapărat un atacant acum. Și chiar și un mijlocaș. Asta e cu Rotariu. Îi dau opt luni 160.000 de euro și la revedere. Pentru mine cauza Rotariu e pierdută. Să nu faci nimic o repriză întreagă? Las-o încolo de treabă. Băi, dar nimic?

4. Octavian Popescu. Am crezut în el până aseară. Nu mai cred în el. I-a spus Mihai Stoica, nu lua galben, că nu avem Under (n.r. - Pantea era și el suspendat). Ce face el? Ia galben.

De asemenea, Becali i-a criticat pe cei doi fundași centrali, Dawa și Ngenzana. becali a precizat că postul antrenorului Elias Charalambous nu este în pericol.

