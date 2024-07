Gigi Becali și-a distrus jucătorii după prima etapă din campionat: "Unul ca ăsta te nenorocește!"

Doi jucători au intrat în gura lui Gigi Becali după meciul dintre FCSB și Universitatea Cluj, scor 1-1, din prima etapă a campionatului Superligii.

FCSB a terminat la egalitate cu Universitatea Cluj, 1-1 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Steaua, într-un meci din prima etapă a sezonului 2024-2025 al Superligii de fotbal.

Campioana a deschis scorul prin Alexandru Musi (50), dar ''U'' a egalat prin Dan Nistor (57 - penalty), după ce Malcom Edjouma l-a faultat în careu pe tunisianul Adel Bettaieb, fază analizată de arbitrajul video.

În final, fiecare echipă a avut câte o ocazie bună, oaspeţii prin Ovidiu Bic, iar FCSB prin David Miculescu.

Gigi Becali i-a făcut praf pe Marius Ștefănescu și pe Malcom Edjouma.

”S-a întâmplat că eu sunt de vină la toate. Eu sunt de vină. Păi când găsesc câte unu că joacă, stai să vezi, Maradona Ștefănescu, ce să mai alerge, dacă eu l-am făcut vedetă? El n-are nicio vină, eu sunt vinovatul. A fost un meci, dar e semnalul de alarmă.

De neînlocuit sigur că este, așa va fi, dar să audă acum ce spun eu, că nu a venit el vedetă. Aude asta și își dă seama ce trebuie să joace. Vedetă a fost. N-a jucat fotbal, s-a ascuns de fotbal. La fotbal, trebuie să te miști, să primești mingea. El nu s-a arătat să primească mingea. Pentru ce? E căldura. Am vrut să-l schimb la pauză, dar am zis hai, să nu… Am greșit.

Cum să faci așa ceva, indolența asta (n.r. despre faultul lui Edjouma). Cum să faci așa ceva la 1-0? A mai avut vreo două mingi, în loc să dea pasă, dă la poartă de la 30 de metri. Olaru a avut de unde trage, 16 metri, 20 de metri, nu de la 30 de metri.

M-am luat și eu după ei (n.r. cu Edjouma), dar mă mai iau? Eu cred că nu. Dumneata crezi că da, eu cred că nu. O să-i ascult, dacă zici dumneata. Eu acum am văzut. Am văzut ce trebuie să văd. Dacă n-ai mijlocul terenului cu Șut și Lixandru, nu mai produci nimic. N-am mai controlat jocul, e haos.

Așa va fi (n.r. cu Șut și Lixandru) și va mai intra Baba dacă va fi nevoie de el. Măcar am văzut. Joci în cupele europene, unul ca ăsta (n.r. Edjouma) te nenorocește!”, a declarat Gigi Becali.

