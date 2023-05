Gigi Becali pare tot mai decis să vândă clubul FCSB, deși sunt mulți care nu cred în această variantă.

După ce a pus acțiunile clubului pe numele surorii sale, Becali susține că negociază vânzarea clubului.

„Noi am revenit în lupta la titlu... Eu dau interviul asta... Eu am terminat. Am un client cu care negociez. A zis că va oferi 25 de milioane. Dar i-am transmis că nu mai vreau...

Dacă vom câștiga campionatul, cred că pot obține 40-50 de milioane. Negociez cu el. Dacă suntem campioni, iau 40 de milioane pe echipă. Dacă nu, iau 25. Asta contează foarte mult”, a declarat Gigi Becali.

"Dacă omul îmi dă 40 de milioane de euro… dau echipa. Apoi iau Voluntariul și devin campion în primul an, ca să arăt ce înseamnă să cunoști fotbal", a spus Becali.