Gigi Becali, săgeți către finul Florentin Pandele: "Felicitări pentru cupă! Ai muncit un an pentru CFR"

Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat că nu va rata ocazia să-l "felicite" pe primarul oraşului Voluntari, Florentin Pandele, după ce echipa ilfoveană a pierdut finala Cupei României pentru că nu a odihnit jucătorii în meciul cu FCSB.

"Nu ai unde să vorbeşti, că nu are telefon. Nu poţi să stai cu un fin supărat de la fotbal o sută de ani. A fost o mâhnire, nu poţi fi supărat. Nu se poate ca să faci împotriva ta, numai ca să faci rău lui naşul tău. Dacă tu joci finala cupei... Ca dovadă, joacă, mă, finala ta, ce ai muncit un an pentru CFR? Ia-ţi, mă, cupa şi du-te în cupele europene! De ce vrei tu să joci cu prima echipă cu FCSB, când tu ai de luat o cupă? Ca dovadă că i-a scos... Ăia nu mai stăteau în ghete, erau sleiţi de puteri.

Asta m-a deranjat. Dacă ai cupa de luat, ce treabă ai tu cu CFR-ul, să o ajuţi pe CFR. Nu o să mă cert acum cu finul pentru fotbal. (n.r. - dacă s-a bucurat că Voluntari a pierdut finala cupei) Da! N-am avut unde, ca să-i dau mesaj. Am vrut să-i dau finei (n.r. - Gabriela Firea), dar mi-a fost jenă, să nu se supere fina pe mine. Am vrut să-i dau: << Felicitări, pentru cupă! Ai muncit un an pentru CFR >> . Dar am zis că se supără fina. Dar tot îi dau felicitări când mă întâlnesc cu el. Îl iau în braţe. << Bravo, finule, felicitări că eşti un om ajutător, ai ajutat, ai muncit, chiar, ce milostiv eşti! Un an de zile ai muncit pentru CFR. Vai, vai, vai ce milostiv eşti! >> Era normal să joace, dar nu era normal să nu joace pentru ei, adică nu era normal să nu-şi apere interesul lui. Nu era normal să-şi odihnească jucătorii pentru finala cupei, că a muncit un an, omul?", a declarat Becali, la ProArena.

El nu doreşte ca echipa CFR Cluj să treacă de primul al cupelor europene.

"Ei nu vor primi cununa pentru că... Adică ce aş vrea? Să cadă cu polonezii ca să iasă din prima. Asta înseamnă să nu primeşti cununa. În loc să fie coroana pe capul nostru, e coroana la ei. Au primit cunună mincinoasă şi din hoţie", a declarat omul de afaceri.

