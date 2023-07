Gigi Becali, despre azilele groazei: "Pe Firea nici nu o interesează"

Gigi Becali a comentat subiectul azilelor groazei, în contextul în care fina lui, Gabriela Firea, și-a dat demisia din funcția de ministru al Familiei.

Gigi Becali consideră că Florentin Pandele și Gabriela Firea sunt nevinovați în această poveste groaznică.

”Astea sunt minciunile voastre! Vă uitați în alte părți și spuneți că sunt în Voluntari. Ce treabă are Godei cu Firea. Am vorbit eu cu cineva și mi-a spus: Domnule Becali, acolo este lupta între securiști și nu mă bag pentru ei.

Procurorul dacă nu are nicio probă și că Godei e prieten cu Firea, nu are nicio treabă asta. Instituțiile statului să îi aresteze pe cei vinovați! Da ce i-a băgat Firea? Ce treabă are Firea cu asta? Nu are treabă tată Firea! Pe Firea nici nu o interesează! Godei era un angajat. Salut! Ce faci? Noroc! Treaba lor, erau 50 de angajați și era și Godei pe acolo. Ce să îi facă Firea lui Godei? Să îl urmărească ce face minut de minut?”, a declarat Gigi Becali la România TV.

Ce a mai spus Becali

O să vedeți că nici Godei nu o să pățească mare lucru pentru că trebuie să ai probe. Chiar dacă ajunge la pușcărie nu o sa facă pușcărie grea

Dacă știa Pandele de atrocități sau dacă știam eu, permiteam așa ceva? Niciodată în viața mea! Nici Pandele, mai ales Firea. Nu permitea aia în viața ei să se întâmple asta. Nu mai mulți, un singur bătrân dacă pățea așa ceva.

Mai grav este în pușcării pentru că nu îi lasă acasă să se ducă la nevestele lor. Unde sunt copiii lor? Aaaa, sunt plecați din țară! Să vină să aibă grijă de părinții care i-au născut!