Disputa FCSB vs Steaua s-a reaprins, după ce a apărut varianta ca echipa Armatei să primească drept de promovare în Liga 1.

Din acest motiv Gigi Becali a vorbit în termeni duri despre Marius Lăcătuş şi Anghel Iordănescu, despre care spune că ştiu foarte bine cum s-a făcut cedarea echipei la începutul anilor 2000.

”M-a dezamăgit (n.r. - Iordănescu) pentru că el ştie ce s-a întâmplat. Mi-a cerut bilete, a dat telefoane, iar după să fii împotriva mea? Dacă era un om onest... el ştie adevărul, Lăcătuş ştie adevărul. Ştii că au semnat zeci de generali, că au semnat nu ştiu câţi din ministere, de ce nu spui adevărul?

Dacă eşti găinar, nu spui adevărul! Păi, spune, băi, cum s-a întâmplat! De ce eşti găinar? M-a sunat, am vorbit, nu sunt supărat pe el, dar sunt şi eu om, ştiu câţi bani am băgat, ştiu cât am luptat! Eu sunt mai puternic decât ei toţi la un loc!”, a spus Gigi Becali în emisiunea Fotbal Show, de la Prima Sport 1.

Cu o zi înainte, cei doi se contraseră în direct la Digisport, pe subiectul promovării Stelei.

Becali: „E diferență între banii de la buget și Primării”.

Lăcătuș: „Păi Primăriile nu primesc bani de la buget? Când se face împărțeala și primarii de la PNL sau USR sunt nemulțumiți că ăia de la PSD iau mai mult?”.

Gigi Becali: „Păi dau din banii ăia la fotbal? Banii ăia sunt de investiții”.

Marius Lăcătuș: „Dă banii comunității și, apoi, cu banii de la bugetul de stat acoperă celelalte găuri, ce e așa greu de înțeles?”.

Becali: ”Nu acoperă nicio gaură. Banii de la bugetul de stat sunt dați pentru investiții, nu pentru fotbal!”.

Marius Lăcătuș: ”Exact! Și ei dau de la bugetul local la fotbal și cu ceilalți bani fac investiții pentru ce au nevoie în comună”.

Gigi Becali: ”Păi, da, că așa a stabilit comunitatea, a stabilit că are nevoie de echipă de fotbal”.

Marius Lăcătuș: ”Tu o ții pe a ta, că așa a stabilit comunitatea. Eu ți-am dat un exemplu”.

Gigi Becali: ”Faceți și voi un referendum și vedeți dacă e de acord tot poporul român ca din banii… Așa cum a stabilit Consiliul Local, să aibă echipă, stabiliți și voi la nivel național”.

Marius Lăcătuș: ”Nu stabilim noi, stabilește altcineva”.

Gigi Becali: ”Nu, că stabilește, dar eu știu cum stabilește. Noi vorbim aiurea acum”.

Marius Lăcătuș: ”Când nu-ți convine ție, nu se stabilește bine. Când se stabilește cum vrei tu, e bine”.

Gigi Becali: ”Nu, dar cum îmi convine mie? Îmi convine mie că am dat 40 de milioane, am furat sau ce?”.

Lăcătuș: ”Nu ai furat, n-am zis că furi, Doamne ferește”.

Gigi Becali: ”Noi vorbim aiurea, că aia e lege care în viața vieților vieților lor nu o să se voteze”.

Marius Lăcătuș: ”Te roade!”.