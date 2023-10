Gigi Becali a răbufnit după ce a sancționat drastic: "Mă cheamă pe mine, un nimeni, la judecată. Cine sunt ei să-l cheme pe Becali?"

Gigi Becali a aflat suma cu care a fost amendat de FRF, după ce a făcut o serie de declarații dure la adresa lui Istvan Kovacs, după meciul disputat de FCSB în deplasare cu UTA Arad.

La finalul partidei respective, Becali lansa o serie de acuzații fără precedent la adresa lui Kovacs, pe care îl acuza că ar locui în Cluj-Napoca într-un apartament cumpărat de la Iuliu Mureșan, fostul președinte al formației din Gruia.

În urma acelor afirmații, patronul celor de la FCSB a fost reclamat la Comisia de Disciplină, care a oferit astăzi verdictul. Latifundiarul s-a ales cu un avertisment și o amendă de 25.000 de lei.

Patronul vicecampioanei susține că este nevinovat și că va ataca decizia în instanță.

„Bine, mă, nu mă interesează. Ce comisie? Nici măcar nu o iau în seamă. Vom ataca în instanță. Cine sunt ei să dea amenzi? Sunt doar niște oameni care acționează la comandă și atât.

Ce, ei sunt judecători să aplice amenzi? Mai bine să îi lase în pace. Era treaba lor să găsească dovezi, ei sunt organul de anchetă. Eu am spus ceea ce am auzit. Am menționat că are două apartamente. Asta este o acuzație? Ei, care se pretind o comisie de integritate, au ajuns să acționeze la comandă”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Dezamăgit de tot ce se întâmplă în fotbalul românesc, Gigi Becali a anunțat că ia în calcul să se retragă.

„Ce integritate? De fapt, asta mă face să vreau să mă retrag din fotbal. Sunt judecat de niște oameni care nu au nicio experiență și nu au realizat nimic în viața lor. Nu vezi? Dacă ești în fotbal, ești judecat de oameni care petrec de 30 de ani acolo și primesc bani fără să facă nimic.

Stau de 30 de ani și pretind a fi judecători, dar nu au nicio cunoaștere a legii. Totuși, ei judecă. Cum poți să judeci fără să fii judecător? Păi, asta mă dezgustă. Mă cheamă pe mine, un nimeni, la judecată. Cine sunt ei să-l cheme pe Becali? Nici măcar să nu-l pronunți, să nu-l menționezi.

Păi dar așa îmi vine să ies, să scap. Ies eu și cu asta basta. Și așa la fotbal nu mai merg, îmi văd de treabă și cu asta basta. Te scoate din minți, ei stau de 30 de ani p-acolo, nu au diplomă de judecător, dar ei judecă. Cum judeci dacă nici judecător nu ești?”, a mai spus Becali.

