Cum vede Gigi Becali lupta de calificare la EURO 2024: „Păi, noi îl avem pe Dumnezeu în Treime, ei îl au pe Moise. Treimea împotriva unuia”

Gigi Becali a urmărit meciul Elveția - România, scoe 2-2, și a mărturisit ce a simțit în timpul partidei de la Lucerna.

„Eu am zis că batem Elveția și MM a început să râdă de mine. Îți dai seama… Mă pricep și eu la fotbal… Eu vorbeam din dorință. Și când am văzut vijelia și că se distrau cu noi, i-am zis nevestei „Poate dăm un gol, că prea se distrează cu noi¬.

Și după primul gol am zis „Stai că îi și egalăm”. Din dorință am zis. Și am egalat. Dar asta nu înseamnă… Trebuie să vedem ce a fost. Îmi era milă. Și nu e vina lui Iordănescu. Nu avem valoare deloc! În Kosovo a fost război, a fost un punct mare.

Nu au valoare, dar au muncit. Au tras până în ultimul moment și trebuie felicitați. Dar nu avem valoare! Nu ai ce să reproșezi antrenorului. Nu avem valoare! În halul ăla să se distreze… Pac-pac-pac, se distrau cu noi, ne dădeau gol când voiau!”, a declarat Gigi Becali pentru prosport.ro.

El a vorbit și despre partida pe care echipa națională a României o va juca pe 9 septembrie, ora 21.45, pe Arena Națională, cu Israel, care poate tranșa în mare măsură soarta calificării.

„E clar semn că ne calificăm. Dacă Dumnezeu a dat două goluri, cum să nu ne calificăm? Dacă Dumnezeu a anulat un gol, cum să nu ne calificăm? Jucăm cu Israel? Păi, noi îl avem pe Dumnezeu în Treime, ei îl au pe Moise. Treimea împotriva unuia”, a încheiat Gigi Becali.

Preliminariile EURO 2024 iau o pauză, urmănd să se reia în toamnă, când se vor decide echipele calificate.

După patru meciuri, în grupa I conduce Elveţia, cu 10 puncte, urmată de România cu 8 puncte, Israel 7 puncte, Belarus cu 3 puncte, Kosovo – 3 puncte şi Andorra – un punct.

Pentru tricolori, programul pare destul de bun, deoarece urmează două meciuri acasă, dintre care primul contra Israelului, în ceae ce va fi derbyul pentru locul doi.

Meciuri care au rămas de jucat

9 septembrie: Andorra – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21:45)

12 septembrie: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21:45)

12 octombrie: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21:45)

15 octombrie: Elveția – Belarus (19:00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21:45)

18 noiembrie: Belarus – Andorra (19:00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21:45)

21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21:45)

Partide care s-au jucat

25 martie: Belarus – Elveția 0-5, Andorra – ROMÂNIA 0-2, Israel – Kosovo 1-1

28 martie: ROMÂNIA – Belarus 2-1, Kosovo – Andorra 1-1, Elveția – Israel 3-0

16 iunie: Kosovo – ROMÂNIA 0-0, Belarus – Israel 1-2, Andorra – Elveția 1-2

19 iunie: Elveția – ROMÂNIA 2-2, Belarus – Kosovo 2-1, Israel – Andorra 2-1

