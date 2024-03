Gigi Becali este recunoscut pentru gesturile lui extreme, adesea deplasare și ieșite din sfera bunului simț.

Mihai Mironică, comentator tv, a povestit un episod în care patronul celor de la FCSB a aruncat cu un măr după el.

„Eram la meciul Steaua - Bayern, în Ghencea, din Champions League. Cu o seară înainte am fost la Roma şi am comentat CFR-ul, o victorie uriaşă a clujenilor cu AS Roma. Atunci am spus că ce se întâmplă pe Stadio Olimpico e cea mai mare realizare a unei echipe româneşti în UEFA Champions League, cu tot respectul pentru Steaua.

Becali a înnebunit în acel moment, când a auzit ce am spus. Are un orgoliu uriaş. A doua zi am fost în Ghencea, iar la masa presei m-a văzut. El mânca un măr şi a început să mă înjure, s-a săturat şi de măr şi l-a aruncat spre mine, dar nu m-a nimerit.

Eu am plecat şi am văzut meciul de la tribuna a doua, nu avea rost să forţez nota. De-a lungul timpului s-a mai liniştit şi a recunoscut că a mai greşit, dar nu şi-a cerut scuze în mod direct”, a spus Mihai Mironică la Orange Sport.

