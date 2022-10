Gigi Becali a luat prima decizie după eliminarea din Conference League.

Patronul FCSB a hotărât ca din iarnă se desființeze echipa satelit de la Clinceni și mai multe formații de juniori.

"Din iarnă, strategia mea este să desființăm echipa de la Clinceni (n.r. - Unirea Constanța), că nu suntem proștii care să dăm 30.000-40.000 de euro pe lună ca să ținem jucătorii acolo. E treaba lor ce fac, dar îmi iau jucătorii de acolo, nu le mai plătesc salariile!

Iar din 12 grupe de la Academie vor rămâne 5-6. Lasă, să facă Hagi cea mai bună și frumoasă Academie. Mă costă 1,5 milioane pe an. Am spus: Băi, arătați-mi un jucător! Pentru ce dau 1,5 milioane de euro pe an? Gata, la revedere!

Ce zice regulamentul? 5 grupe? 5 grupe să fie și la revedere! Nu sunt prostul proștilor! 500.000 de euro la Clinceni, 1,5 milioane la Academia, deci două milioane pe an. Ce, am înnebunit?", a precizat Becali la emisiunea "Fotbal Club", de pe DigiSport.

FCSB a terminat la egalitate, 2-2,meciul din deplasare cu Anderlecht.

Echipa lui Becali are doar două puncte după cinci meciuri în grupa din Conference League.

