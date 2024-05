"Ciocnire" între Gigi Becali și Mihai Stoica. Mărul discordiei, următorul atacant de la FCSB

Gigi Becali l-a transferat pe Daniel Popa de la U Cluj peste capul oficialilor de la FCSB.

Gigi Becali consideră că Daniel Popa este un atacant de valoare, care o va ajuta pe FCSB să se califice în grupele Champions leahue.

Patronul de la FCSB a recunoscut că Popa este pariul lui, întrucât fotbalistul nu a fost dorit și de ceilalți membri ai staff-ului. "E pariul meu. Nu costă mult... și să vă spun ceva: mie îmi plăcea de Popa și când era la Dinamo!”, a afirmat patronul „roș-albaștrilor” la emisiunea „Fotbal Club”, realizată de DigiSport. S

Mihai Stoica a recunosct că nu este un fan al lui Daniel Popa, el mizând pe David Miculescu.

"N-am cum să retractez ce am spus. Pentru mine, cel mai bun număr 9 român, o spun, o subliniez, dar degeaba. Nu aude nimeni. Este Miculescu! O să fie concurenţă. Şi probabil că Gigi nu se va opri aici! Poate vine şi Louis Munteanu, cine ştie", a declarat Mihai Stoica, la Orange Sport.

„Eu fac parte din staff... Eu am o deprindere, câteodată e bună, uneori nu e bună. Iau CV-ul și mă uit. Asta contează pentru mine, nimic altceva. În 2012, Gigi l-a luat pe bani mulți pe Nikolic. Apoi eram cu el la un restaurant, abia venise. Și era o știre la TV: MM nu-l vrea pe Nikolic. Îți dai seama ce situație era... Și i-am spus Băi, citește acolo! E adevărat, dar asta nu înseamnă că nu voi fi lângă tine și nu te voi ajuta. Așa că fă-mă să mă înșel!.

Cu Nikolic am făcut performanțe mari. Am bătut Copenhaga, am făcut 2-2 cu Stuttgart, am bătut Ajax. A avut Gigi dreptate. Sper să aibă și acum. Nu știu ce să spun... Eu am mai spus, dar o spun degeaba. Pentru mine, Miculescu e cel mai bun număr 9. Dar e bine că va fi concurență”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.