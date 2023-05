Gigi Becali nu renunță la misoginism: "Lăsați-mă cu civilizația voastră, civilizația e la mine!"

Gigi Becali nu renunță la ideile lui misogine și a făcut o nouă referire al arbitra Iuliana Demetrescu, despre care a spus în termeni nu tocmai decenți că nu e normal să arbitreze meciuri de bărbați.

Patronul FCSB consideră că nu a jignit-o cu nimic, dar rămâne consecvent ideilor sale discriminatoare.

„E o fată prea frumoasă (n.r. Iuliana Demetrescu), e păcat de ea. Du-te să arbitrezi meciuri de femei. Atunci să îmi schimbați mie mentalitatea. Lăsați-mă cu civilizația voastră, civilizația e la mine! Eu nu am spus că nu are voie să arbitreze, dar femeia… E foarte frumos fotbalul, handbalul feminin, dar să arbitreze femeia la fotbal feminin. Eu asta am spus.

Știi care e treaba? Uite care e părerea mea. Eu cred că egalitatea de gen poate să batjocorească sexul frumos. Bărbații pot arbitra femeile. Eu să regret ce am spus? Să regret mentalitatea mea? Opinia asta o spun până mor. Spălați-vă voi pe cap și nu rămâneți voi cu fotbalul.

Eu nu mai activez, care e problema? La revedere! Pe cine trimiți tu la comisie? Ce ai făcut tu în viața ta ca să mă trimiți la comisie? Nu a făcut nimic! Ce am făcut? Am bătut? Am jignit? E părerea mea! Nu am treabă cu cei de la FRF”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.