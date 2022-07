Gigi Becali dă vina pe MM Stoica! Ce îl nemulțumește pe patronul de la FCSB

FCSB a pierdut cu 0-1 în Georgia, în fața echipei Saburtalo Tbilisi, în turul II preliminar al Conference League, rezultat ce poate fi catalogat rușinos pentru echipa vice-campioană.

Înfrângerea a declanțat furia patronului Gigi Becali și de ea n-a scăpat nici managerul Mihai Stoica, care a fost acuzat că l-a adus pe fundașul Tamm, a cărui prestație a fost foarte slabă.

„Nu știu cine e Tamm. Nu l-am luat eu. Habar nu am, nici nu știu. Vorbesc serios. Nu știu, MM Stoica l-a adus. Am lăsat echipa pe mâna altcuiva. Habar nu am, nici nu știu. Nu am văzut prima repriză, m-am uitat de când au dat gol. De unde să mă pricep eu la ce a jucat el?”, a spus Gigi Becali la DigiSport.

Eu ies din fotbal, durează doi-trei ani până lichidez. Noi nu avem valoare. Nici nu ştiu cum au jucat. Dacă Coman, pe care am dat trei milioane pe el, nu mai poate dribla...mă minunez...Jucătorii stau pe teren şi se uită la adversar. Nu mai sunt dispus să dau cinci bani la fotbal. Pe Octavian Popescu nu îl mai recunosc. Sunt sigur că ne vom califica", a mai spus Becali la Digisport.