Gigi Becali a dezvăluit ce ar face pentru soția sa: "Capul meu e Hristos și eu sunt capul femeii mele"

Gigi Becali a ajuns viral pe TikTok cu un pasaj dintr-un clip video în care vorbește despre partenera sa de viață, spunând că s-ar sacrifica pentru ea.

„Eu pe nevasta mea o iubesc… că spun unii, domne… cutare… Eu, de exemplu, dacă e să moară nevastă-mea, mai bine să mor eu! Ce? Să trăiască nevasta mea pentru copiii mei! Eu o iubesc pe nevasta mea. Cum zice Hristos, eu îmi iubesc femeia, dar eu știu așa… Capul meu e Hristos și eu sunt capul femeii mele. Hristos și-a dat viața pentru biserică și eu trebuie să-mi dau viața pentru femeie!”, a spus mândru Gigi Becali.

Luminiţa şi Gigi Becali au împreună trei fete: Teodora (27 de ani), Alexandra (26 de ani) și Cristina (21 de ani). „Eu mi-am lăsat fetele libere, le-am dat o educație, le-am spus că biserica e biserică. Mă rog la Maica Domnului să-mi ajute fetele! Am vrut să am gineri frumoși și mă bucur că am ginere frumos. Singurul lucru care a contat și l-am spus: băi, să întrebați, crezi în Dumnezeu? Că pe celelalte le ducem noi, ca familie, dar vezi dacă crede, că dacă nu crede, pe ăla nu poți să-l mai îndrepți. În rest le-am lăsat libere să-și aleagă ceea ce vor ele”, a declarat Gigi Becali.

Ads