Gigi Becali, despre Gabriela Firea: ”A greșit mult!” Ce îi reproșează în scandalul azilelor de bătrâni

Gabriela Firea a demisionat din funcția de ministră a Familiei în urma dezvăluirilor privind azilele groazei din Voluntari. De asemenea, s-a auto suspendat din toate funcțiile deținute în partid

Social-democrata a acceptat vineri să demisioneze din Guvern după o discuție cu premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu. Surse guvernamentale au declarat că Firea primise termen până luni să demisioneze, iar în caz contrar ar fi urmat să îi fie retras sprijinul politic.

Gigi Becali i-a luat acesteia apărarea și a identificat eroarea care i-a fost fatală finei sale. „M-a luat prin surprindere pentru că nu a rezistat presiunii. Eu sunt nașul lor. Dacă erau vinovați spuneam: domne, e vinovată Firea. Conspirație politică, toată lumea a sărit pe ea că stătea bine în sondaje, dar crezi că are legătură Firea de bani cu escrocul ăla care a făcut ce a făcut la bătrâni? A greșit mult. A stat numai pe televizor să se disculpe. Le-a dat posibilitatea s-o atace. Azi așa, mâine așa… a izbucnit… n-o să fie țap ispășitor Godei. Cine știe de ăla. Stai s-o speculăm politic. Eu cred, ea e cu foarte mult bun simt și suferă foarte mult… nu va mai reveni. I se va arata tot timpul fața asta care de fapt nu e a ei. Intra ea și cu finu. Te asociază lumea… căminele, oroarea cu voi. A greșit”, a spus Gigi Becali.

Ads