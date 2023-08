Gluma se îngroașă: Cazul Gigi Becali a ajuns la UEFA, iar FCSB se teme de ce e mai rău. "Hai să ne scoată din competiție"

După ce Gigi Becali a declarat că a pariat printr-un intermediar pe meciul dintre Nordsjaelland și FCSB, UEFA a fost înștiințată de aceste afirmații și ar putea deschide o procedură disciplinară.

Pe Gigi Becali l-a luat gura pe dinainte din nou și a mărturisit că a pariat 20.000 de dolari pe calificarea echipei sale în meciul cu Nordsjaelland. Acest fapt este interzis de regulament.

Declarațiile lui Gigi Becali au ajuns la UEFA prin intermediul FRF, știut fiind faptul că Răzvan Burleanu e în conflict cu patronul de la FCSB. „Federația Română de Fotbal a luat act de declarațiile făcute de domnul George Becali. Având în vedere că acestea fac referire la un meci disputat într-o competiție organizată de UEFA, FRF se află în acest moment într-un dialog cu forul de la Nyon.

Informații suplimentare vor fi comunicate imediat ce acestea vor fi disponibile”, a transmis FRF, potrivit Prosport.

UEFA nu se joacă atunci când vine vorba de astfel de cazuri. Dacă pe plan intern Becali riscă doar o amendă și interdicția de a merge pe stadioane, ceea ce oricum nu face, pe plan extern situația s-ar putea complica pentru FCSB.

Mihai Stoica a încercat să pună batista pe țambal în acest caz, însă există o temere reală, vorbindu-se chiar de eliminarea din competițiile europene.

„Dacă vreau să pariez, pun pe cineva să o facă! Ce, suntem copii? Hai să ne scoată din competiție că a pariat cineva cunoscut... Gigi nici nu știe despre ce vorba, nu se pricepe.

Cum să fie faptă penală? Au fost prinși jucători că pariază împotriva propriei echipe. Sporturile individuale sunt mai viciate. La fotbal trebuie să cam știe 22 de jucători.

Clubul nu are nicio treabă dacă a pariat sau nu Gigi. Are treabă el! Îl nenorocesc dacă îl suspendă, ce să zic...”, a concluzionat pe un ton ironic Mihai Stoica la „Sport Report” de la Orange Sport.

Ce a declarat Gigi Becali

„Am mai pierdut și 20.000, am pus și un pariu de 20.000. Eu am vorbit cu cineva și mi-a zis că e cotă 7, dacă e calificare, iei de 7 ori mai mult. I-am zis să îmi pună și mie 50.000 de la el. A dat, cutare, nu pot să pun 50.000, că nu primesc, pot să pun maxim 20.000, bine că nu a primit. Și a pus 20.000 și i-am pierdut. Nu am pariat eu.

Hai să îți spun când nu ai voie să pariezi, nu ai voie în România, că se consideră că faci aranjamente. Dar, dacă pariezi pe meciuri europene, nu e nicio problemă. Există un aranjament? Nu am voie să pariez? De ce nu e moral, să pariez pe echipa mea? Dacă pariez că pierd, atunci. Dar, dacă pariez că câștig, nu am nicio treabă. De ce nu am voie? Nu am voie să mă distrez? Cum are orice om voie. Trebuie să luăm lucrurile logice. Ăsta este un joc. Nu e o chestiune de patimă. Toate au o logică, dacă fac după aia o obișnuință, da, dar dacă pun 20.000, e un fleac.

A zis după aia că a scăzut cota, era 5. Am pus după primele două, când am avut noi ocaziile alea cu Coman. Nu era vorba aici, era o chestiune că pariez pe echipa mea”, a declarat Gigi Becali, la ProSport Live, pe 18 august.

