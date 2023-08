Gigi Becali a stabilit un preț aberant pentru Octavian Popescu. Cât speră să încaseze pe el

”50, nu 15! De ce să nu fie, nu suntem şi noi oameni românii? Dacă are unul calitate îl exploatezi la maximum. Am vândut eu ceva sub preţ? Pe Man l-am vândut cu 11 milioane, l-am vândut cu 9 milioane jumate pe Chiricheş, a fost vândut cu 7 de Tottenham, eu vând mai bine ca Tottenham.

Eu l-am vândut cu 9 jumate, ei cu 7, pe Tănase eu l-am vândut cu 3, ei l-am dat gratis, vând mai bine ca ei.

Gardoş, care e acolo la voi, am luat pe el 6 jumate, apoi a plecat unde? La Craiova. Vând mai bine ca ei? La început, atunci, am crezut că iau 50 de milioane cu ochii închişi. De ce? Apăruse ăla, de la Real Madrid. Nu Vinicius, are viteză zici că-i Rolls Royce. Ba nu, la Barcelona. Am zis că dacă pe ăla se vehiculau sumele, ăsta al meu e mai bun. Am zis 'iau 50 de milioane pe el'.

Îi trebuie mai multă bărbăţie, eu cred că are copilăria, i-a rămas, e mofturos, nu, adică, doreşte foarte mult, dar trebuie mai multă bărbăţie, pragmatism, puţin mai multă viziune. Nu mă refer că n-are viziune, el trebuie tot timpul dacă ai poziţie de pasă, două trei situaţii ... De ce te învârţi cu mingea, în loc să driblezi trei inşi, dacă tu ai trei situaţii de pasă?

Când ai pasat, i-ai driblat pe ăia trei, că aia sunt lângă tine şi l-ai eliberat pe coechipierul tău. Asta trebuie să explice un antrenor, să-i arate la meci ce a făcut, să ]i arate de 10 de ori faza, să nu mai faci aşa. Fotbal ştie, fotbal are în sânge”, a spus Becali, pentru cei de la Fanatik