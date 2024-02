Ce vrea Gigi Becali după ce a câștigat la CEDO procesul cu statul român

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a dat motivarea oficială în procesul lui Gigi Becali și a stabilit o sumă istorică pentru daune morale.

„Azi am primit o veste pe care o aștept de 10 ani. O veste de mare bucurie, de mare fericire pentru mine. A suferit mult familia mea pentru că am fost batjocorit și condamnat. Azi a venit vestea de la CEDO. Și condamnă România pentru un proces neechitabil contra lui Becali George. Adică spune «A fost condamnat pentru o faptă care nu era incriminată».

Nu vreau să vorbesc fotbal. Trăiesc o bucurie a sufletului. Ce se va întâmpla? Pentru 800.000 de euro, mi-au luat 3 milioane. Dacă au luat trei ori mai mult, trebuie să dea de trei ori mai mult. Adică 9 milioane de euro. Plus daunele pe care le voi cere eu pentru vătămări. Nu banii sunt problema. Contează că am mulțumire sufletească. De multă vreme așteptam. Nu mai am răutate. Dacă era acum 10 ani, făceam tam-tam mare”, a declarat Gigi Becali în cursul zilei de 20 februarie.

Curtea a hotărât la termenul de marți achitarea sumei de 1 euro de către statul român pentru prejudiciul moral suferit, atât cât au solicitat reclamanții, dar Becali nu e mulțumit cu asta.

„O să fac revizuire să iau și banii înapoi. Anularea nu mă interesează, ce, îmi mai dă viața înapoi. Fac revizuire pe cale civilă. Pentru 800.000, am dat 3 milioane, pe mine banii mă interesează. Am plătit numai eu, că eram în solidar cu Babiuc si Cioflina. Păi ce era să fac, să las să plăteasca Cioflină? L-am sunat. El o luase razna din pușcarie, că nu mai suporta rușinea, ca a fost de mic copil de armata. Acum, saracu, degeaba reparatie, ca e dus, nici nu a înteles ce reparație i s-a făcut”, a declarat Becali la România TV.

În 2013, Becali s-a adresat instanţelor internaţionale, după ce a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, atât în dosarul schimbului de terenuri cu MApN, cât şi în dosarul Valiza. Patronul FCSB şi-a mandatat la vremea respectivă avocaţii să trimită la CEDO documente prin care să dovedească faptul că nu a avut parte de un proces corect.

Un deceniu mai târziu, Curtea Europeană i-a dat dreptate. În acest moment, CEDO poate obliga statul român să-i plătească lui Gigi Becali despăgubiri în bani, drept compensaţie morală, în cazul în care s-a ajuns la concluzia că patronul Stelei de la acel moment nu a avut parte de un proces corect.

La 20 mai 2013, patronul de la FCSB a fost condamnat definitiv la trei ani de închisoare cu executare. Tot atunci, fostul ministru al Apărării, Victor Babiuc, dar și generalul Dumitru Cioflină, fostul șef al Statului Major, au primit câte doi ani de închisoare.