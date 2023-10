Gigi Becali, pus la punct: "Unii au impresia că dacă dau bani la biserică pot spune orice!"

Gigi Becali a primit o replică dură de la Cristi Balaj, cel despre care spusese că e nebun și trebuie dus la analize.

”Dacă Balaj a spus așa ceva, înseamnă că e nebun, nu mai are discernământ. Trebuie dus undeva la spital! Noi am avut două penalty-uri cu U Cluj pe care le-a văzut toată lumea. Dacă vorbește așa, duceți-l la spital, să facă analize. Nu are rost să comentez mai multe despre tâmpeniile lui Balaj!”, a declarat patronul FCSB.

Aceste vorbe l-au deranjat teribil pe președintele de la CFR Cluj, care i-a răspuns ironic lui Gigi Becali.

”Este o diferență de educație între mine și el. Unii oameni au impresia că dacă dau bani la biserică pot să spună orice. Acea declarație pe care am dat-o a fost înaintea meciului pe care o aveau cu U Cluj.

M-am referit strict la cele două meciuri în care au câștigat din lovitură de pedeapsă și unde opinia specialiștilor, în emisiunile TV sau în conferința de presă de la CCA, a fost că au fost acordate eronat.

Chiar el se săturase că Andrea Compagno simulează și a cerut să fie scos din lot. Legat de faptul că aș avea nevoie de un consult medical, nu pot să spun decât că îi doresc sănătate și o spun din tot sufletul”, a spus Balaj, pentru prosport.ro.

