Gigi Becali l-a pus la punct pe Mihai Stoica: ”Fraierul a sărit imediat, trebuie să reglăm niște lucruri”

Gigi Becali, patronul echipei FCSB, s-a contrat în declarații cu Mihai Stoica, managerul pe care l-a criticat pentru lipsa de inspirație la transferuri.

Pentru a-i da replica lui Gigi Becali, Mihai Stoica a publicat o listă cu transferurile intermediate de el la FCSB de-a lungul timpului, o reacție care n-a fost pe placul finanțatorului.

„Eu nu mă cert și nu mă împac cu angajații mei. Cu el era altă situație, aveam o prietenie mai aparte. Când am fost la bază la Berceni, cu el am dat mâna prima oară. Numai că trebuie să reglăm niște lucruri. Eu nu mă mai pot supăra, e greu să mă superi pe mine.

Dar dacă unii oameni fac niște lucruri fără să-și da seama, eșuează sau abuzează, eu iau niște măsuri cu acele persoane. Iau măsuri ca să devii și mai bun prieten cu mine și ca să înțelegi niște lucruri.

Am spus că nu se pricepe și am făcut-o expres să văd dacă se smerește, dar nu s-a smerit. Eu am spus ceva inspirat din adevăr.

Dar el, fraierul, a sărit imediat. Ce am făcut eu? L-am lăudat sau l-am criticat? Asta e opinia patronului, fac și eu ce pot, Domnul știe. E un conducător bun, un psiholog bun, știe să conducă oamenii. Dar el nu a primit darul ăsta de a face transferuri, nu a primit darul de a avea fler la jucători”, a spus Becali, la Pro Arena.

