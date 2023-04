Gigi Becali are un nou dușman declarat în România, care l-a supărat atât de tare încât a sărit la gâtul lui, verbal, în maniera sa caracteristică.

Patronul FCSB l-a identificat pe Radu Naum ca pe un personaj care se oftică la succesele echipei lui.

"O să luăm campionatul în ciuda lui Naum. Nu am ură, nu am răutate față de el. Eu de asta mă uit la TV, să îl văd pe el. Mă uit special după meci ca să văd oftica lui Naum.

Eu fac cum zice Dumnezeu. Că tu faci ca oamenii, fă la tine la Digi. Oamenii au schimbat moda, ușor-ușor, democrație. Eu nu am răutate, dar am și eu păcatul meu. Vreau să îl tachinez. Are valoare, dacă am ajuns să îl tachinez eu. Eu sunt în stânga, el e în dreapta. Eu sunt cu Hristos, el e cu Aghiuță”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.