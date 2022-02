Gigi Becali, dezvăluiri de senzație despre negocierile cu FC Botoșani pentru francezul Malcom Edjouma. Cum a reușit să-l transfere pe fotbalist

Gigi Becali e bucuros că a reușit transferul lui Malcolm Edjouma de la FC Botoșani.

Patronul FCSB a explicat în direct la TV cum a negociat cu șeful moldovenilor, Valeriu Iftime.

Malcolm Edjoum a venit gratis la FC Botoșani și acum pleacă pentru 330 000 de euro.

Fotbalistul francez va încasa 14 000 de euro lunar. Contractul se întinde pe o perioada de 3 ani și 11 luni.

"Eu, când am văzut cum a jucat cu CFR Cluj, l-am sunat pe Iftime: Bravo, domnule, mulțumesc!

Eu ce i-am zis, mai pusesem ochii și pe Dawa, mi-a plăcut de el, dar nu îl voiam acum:

Bun tare Dawa, cât vrei pe el?. Iftime zice: Nu îl vând, cum să îl dau? Nu am fundași centrali. Nu discutăm.

Apoi am atacat pe partea cealaltă: Dar ăla care a dat pasa?. Îți dai seama, știam cum îl cheamă. Cică acum jumătate de oră avusese ofertă din Polonia, dar că fără 350.000 de euro nu îl dă. Eu când am auzit, m-am bucurat. Eram dispus să dau și dublu, dar i-am zis că îi dau doar 200.000 de euro.

A doua zi am sunat eu. Zice domnul Iftime: Domnule Becali, are ofertă din Polonia, dar pentru dumneavoastră e 350.000 de euro. I-am zis: Nu, să fii sănătos!. I-am zis că plătesc 300.000 de euro și că i-l dau pe Haruț împrumut. Am pus pe cineva, un impresar, să mai tragă de bani. Am ajuns de acord la 330.000 de euro. După aia l-am sunat: Dacă cereai un milion, poate nu îți dădeam, dar 900.000 tot scoteai.

Apoi am negociat cu impresarii, am stat cu emoții. Am aruncat pista Miculescu, am aruncat altele. Am făcut 1001 de minciuni, ca să nu afle presa și să ridice oferta cealaltă echipă din Liga 1", a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.

Malcolm Edjouma va ajunge la FCSB pe 14 februarie.

