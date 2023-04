Gigi Becali se retrage din nou din fotbal: ”Mă ţin de cuvânt de data asta. Să fac tensiunea 16 din cauza lui Feșnic?”

Gigi Becali a anunţat, luni, într-o conferinţă de presă, că se retrage din fotbal, subliniind că a luat decizia după meciul pierdut de FCSB, scor 0-1, cu Rapid, în Superliga, în urma căruia a acuzat arbitrajul lui Horaţiu Feşnic.

"Am ţinut să vă anunţ pe toţi, că mă ţin de cuvânt de data asta, aşa cred. E ultima conferinţă de presă. Am hotărât aseară, dupa ce s-a întâmplat în meci, ca eu... gata! Am terminat! Ies din fotbal, nu mă mai interesează. De ce vreau să termin? Am 65 de ani, când eram tânăr, mai puteam. Să nu dorm la 2-3 noaptea şi să fac tensiunea 16 din cauza lui Feşnic? Ce a facut omul ăsta a pus capac! Ar trebuie să îl cheme Întuneric, nu Feşnic! Din cauza lui ies, aşa ceva nu se poate.

Am făcut o socoteală: 10 milioane înainte, 10 milioane acum, plus vreo 3 milioane majorare de capital. Pot să scot banii, dacă fac micşorare de capital. Sunt aproape 23 de milioane de euro. Dacă dă cineva 25 de milioane de euro, mâine dau echipa! Astăzi am semnat ieşirea mea din toate funcţiile de la club, tot ce înseamnă reprezentarea FCSB-ului. Să facă Adunările Generale la FRF cum vor ei! Vali Argăseală nu va mai participa, pentru că noi nu suntem sclavi. Aşa nu se mai poate! Asta e tiranie, tirania nu o suport! N-am ce căuta. M-au biruit! Nu pot să o scot la capăt cu ei! Nedreptatea si minciuna n-am cum sa le contracarez. Sunt bine organizaţi, în sistem, sunt prea puternici. Au multe structuri în spate! Feşnic a umplut paharul, gata nu mai vreau, să aducă coasa, să taie picioarele la jucătorii mei, gata nu mai vreau, a pus capac", a declarat Gigi Becali într-o conferinţă de presă.

El a spus că fetele sale nu vor echipa. "Nu voi mai ţine nici acţiunile. Nici fetele nu vor. Am vrut să dau echipa ginerelui, dar fata mi-a zis să-i las bărbatul în pace. Poate pun echipa pe numele surorii până vând. Vom vedea la Registrul Comerţului cum fac cu echipa. Poate o pun pe numele surorii. Eu nu mai am treabă cu nimeni, nici cu Burleanu, nici cu nimeni. Vedeţi-vă de treabă cu mizeriile voastre şi spălaţi-vă cu ele pe cap”.

Gigi Becali a acuzat arbutrajul de la meciul pierdut de FCSB cu Rapid, scor 0-1, duminică seară, în etapa a V-a din play-off-ul Superligii.

FCSB rămâne pe locul al treilea în clasament, cu 37 de puncte, în timp ce Rapid este pe 5, cu 31 de puncte.